Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, "novichok"u yasaklı maddeler listesine aldı

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, novichok olarak adlandırılan zehirli kimyasal maddelerin silah olarak kullanımı CWC kapsamında yasaklanmış olacak.

Konferansta, CWC'nin zehirli kimyasal maddeleri içeren yasaklı maddeler listesinde değişiklik yapılması için ABD, Hollanda ve Kanada'nın sunduğu ortak bir öneri ve Rusya Federasyonu tarafından sunulan ayrı bir öneri oy birliği ile kabul edildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen KSYÖ Taraf Devletler Yıllık Konferansı’nın üçüncü gününde, CWC'nin 1997 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez değişiklik yapıldı.

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın geçen yıl Salisbury'de zehirlenmesi olayında tespit edilen "novichok" maddesini ve benzer nitelikteki zehirli kimyasal maddeleri Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) yasaklı maddeler listesine aldı.

- Skripal krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba ve kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

