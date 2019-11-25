HABER

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden bir kurum ve 2 kişiye ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:33 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden bir kurum ve 2 kişiye ödül

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), kimyasal silahların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla verdiği "OPCW-The Hague Award" ödülünü bu yıl bir kurum ve iki kişi paylaştı.

OPCW-The Hague Award ödülüne, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği ile ABD'li Dr. Robert Mikulak ve Çinli Cheng Tang layık görüldü.

Ödüller, sahiplerine, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen KSYÖ'nün Taraf devletler Yıllık Konferansı'nın birinci gününün sonunda KSYÖ Genel Direktörü Fernando Arias, Lahey Belediye Başkan Vekili Saskia Bruines ve Romanya'nın Lahey Büyükelçisi Brandusa Predescu tarafından verildi.

Ödüle layık görülenlere, 30'ar bin avronun yanı sıra birer madalya ve sertifika takdim edildi.

KSYÖ'nün 2013'te kazandığı Nobel Barış Ödülü'nün ardından tanınırlığını artırmak amacıyla verdiği ödüle, her yıl, kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesinin uygulanmasına katkı sunan kişi ya da kurumlar layık görülüyor.

Ödül için kar amacı gütmeyen kişi ya da kurumlar aday olabiliyor.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulunduAvukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu
İmamoğlu'ndan Gülhane'de incelemelerde bulunduİmamoğlu'ndan Gülhane'de incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Lahey 'OPCW-The Hague Award' ödülü

En Çok Okunan Haberler

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Dev dalgalara karşı ilginç anlar!

Dev dalgalara karşı ilginç anlar!

'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı

'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.