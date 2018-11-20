Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yeni mekanizması faaliyete başlayacak

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), öncelikli olarak Suriye'de olmak üzere kimyasal silah kullananların tespitine yönelik kurulacak yeni Atıf Mekanizması Mart 2019'da faaliyete geçecek.

Hollanda'nın Lahey kentinde KSYÖ tarafından düzenlenen 23. Taraf Devletler Yıllık Konferansında, Atıf Mekanizması için genişletilen 2019 yılı bütçesi onaylandı.

Bütçenin onaylanması ile örgüte kimyasal silah kullanımının belirlenmesi yetkisi dışında bu yıl haziran ayında verilen "kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığının tespiti yetkisi" için Atıf Mekanizması kurulacak.

Gelecek yıl martta faaliyete başlayacak olan Atıf Mekanizması, ilk olarak Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin tespiti yönünde araştırma yapacak.

Hollanda'nın Lahey kentinde haziran ayında KSYÖ tarafından düzenlenen 4. Acil Taraf Devletler Konferansında, İngiltere'nin inisiyatifiyle aralarında Türkiye'nin bulunduğu 31 ülkenin ortak sunduğu KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesini öngören karar tasarısı kabul edilmişti.

