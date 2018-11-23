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Kimyasal tepkimeye itfaiyeden kumla müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

Kimyasal tepkimeye itfaiyeden kumla müdahale

İSTANBUL (AA) - İkitelli'de bir kozmetik atölyesinde kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu oluşan yoğun dumana itfaiye ekipleri kumla müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Marmara Küçük Sanayi Sitesi içindeki 3 katlı bir kozmetik atölyesinin zemin katında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu yoğun duman oluştu.

Duman nedeniyle paniğe kapılan atölye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kimyasal tepkimenin oluştuğu kazana kumla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken atölyede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
İkitelli kimyasal madda kozmetik atölyesi

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