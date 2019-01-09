Kimyasallar, yaşamı kolaylaştırırken sağlığı tehdit ediyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - Konservelerden biberon ve oyuncaklara, kozmetik maddelerden teknolojik ürünlere plastik içerisindeki su ve diğer içeceklerden hazır gıda ile sebze ve meyveye kadar birçok ürünün endokrin bozucu kimyasal içerdiği uyarısında bulunan uzmanlara göre bu kimyasallardan en az bini vücutta hormonlar gibi etki edebiliyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metabolizma, büyüme ve gelişme, zihinsel fonksiyonlar, bağışıklık sistemi ve üreme başta olmak üzere tüm alanlarda hormonların etkili olduğunu söyledi.

Vücutta iç salgı bezleri tarafından oluşturulan sistemin "endokrin sistem" olarak isimlendirildiğini anlatan Şahin, vücutta üretilen hormon düzeyinin büyüme, gelişme, üreme ve metabolizmayı kontrol ettiğini belirtti.

Vücutta bu bilgi ağının herhangi bir noktasında karışıklığa yol açan kimyasal maddelerin ise "endokrin bozucu" olarak adlandırıldığını ve doğrudan insan sağlığını bozduğunu ifade eden Şahin, endüstrideki ilerlemeyle 80 binden fazla insan yapımı kimyasal maddenin günlük hayata girdiğini bildirdi.