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Kimyon : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kimyon, maydanozgiller familyasından, ilkbahar ve yaz mevsiminde çiçekler açan bir bitki türüdür.

Kimyon : Faydaları Nelerdir?

Kimyon, maydanozgiller familyasından, ilkbahar ve yaz mevsiminde çiçekler açan bir bitki türüdür. Genellikle Güney Asya ve Akdeniz ülkelerinde yetişir. Kendine özgü, güzel bir kokusu vardır. Meyvelerinden yağ elde edilir.

Kimyon nasıl kullanılır; Orta Doğu ve Asya'da yemeklere tat ve koku vermesi açısından özellikle de et yemeklerinde bolca kullanılır. Bazı ülkelerde alkollü içeceklere aroma katması amacıyla ilave edilir. Meyvelerinden elde edilen yağ topikal olarak cilt ve saç sağlığı için kullanılır. Ayrıca ilaç sektöründe de kolik, ishal ve kas spazmı gibi rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı ilaç üretmek için kullanılır.

Kimyonun Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 100 gram

Kalori (kcal): 374

Yağ (g): 22

Karbonhidrat (g): 44

Protein (g): 18

Kimyonun Faydaları

Kimyon bol miktarda E, B, A vitaminleri ile demir, kalsiyum, bakır, potasyum ve manganez gibi mineraller içerir. Bu bileşenlerin sayesinde sindirim ve boşaltım sistemi problemlerini büyük ölçüde rahatlatır. Hemoroidin semptomlarını azaltır, cildi gençleştirir, saç dökülmelerini önler, emziren annelerde sütü artırır ve sağlığa daha birçok katkıda bulunur.

1. Sindirimi düzenler

sindirim sistemi

Kimyon sindirim problemleri için oldukça faydalıdır. İçeriğindeki cuminaldehit adlı organik bileşen sayesinde ağızdaki tükürük bezlerini harekete geçirerek yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır. Yine içeriğinde bulunan thymol, mide ve bağırsaktaki sindirimden sorumlu enzim ve asitlerin salgılandığı bezleri uyarır. Aynı zamanda yapısındaki uçucu yağlar, sodyum ve magnezyum sayesinde sindirimi düzenler, mide ağrılarını hafifletir ve gaz oluşumunu önler. Kimyonlu su neye iyi gelir sorusunun cevabı da burada. Kimyon sadece yemeklerde baharat olarak değil tohumu kaynar suya atılıp demlenerek de içilebilir. Sindirim ve boşaltım sistemine bu şekilde de etki eder.

2. Hemoroid tedavisinde etkilidir

kimyon ve tohumu

Hemoroidin en büyük sebebi kabızlıktır ve anüs bölgesindeki enfeksiyonlu yaralar da genellikle kabızlık yüzünden olur. Kimyon; lif, uyarıcı, karminatif, antifungal ve antibakteriyel bileşenler içerdiği için toz halinde doğal bir müshil görevi görür ve hemoroidin tüm semptomlarını iyileştirir. Bu noktada kimyon ishal yapar mı sorusu akla gelebilir, aşırıya kaçılmadığı takdirde ishale yol açmaz. Sadece sindirim sisteminin ve metabolizmanın çalışmasını düzenler. Besin programına kimyon eklenerek sindirim ve boşaltım sistemindeki enfeksiyonların iyileşmesi sağlanabilir.

3. Cilt sağlığını korur

kadın

Akne ve sivilceler vücutta toksik maddelerin birikmiş olduğuna işaret eder. Kimyonun düzenli olarak tüketilmesi cildi sivilce, çıban ve akne gibi problemlerden korur. Hatta sedef hastalığı tedavisinde topikal olarak da kullanılır. Bu, içeriğindeki cuminaldehit, timol ve fosfor sayesinde olur. Boşaltım sistemi yoluyla toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Kimyonda cildin parlak, genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan E vitamini de bolca bulunur. Bunun dışında kimyondaki uçucu yağların antifungal ve dezenfektan özellikleri mikrobik enfeksiyonlar ve mantardan cildi korur.

4. Laktasyonu artırır

bebek

Laktasyon, gebelik ve emzirme döneminde anne adayının meme bezlerindeki süt üretimidir. Kimyonun yapısında bulunan timol, meme bezlerindeki salgıları artırır ve süt üretimini kolaylaştırır. Ayrıca bol miktarda kalsiyum içermesi anne sütü için önemli unsurlardan biridir. 100 gramında 931 mg kalsiyum vardır ve günlük kalsiyum ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayabilir. Demir içermesi açısından da hem hamile ve emziren anneler için hem de regl dönemindeki kadınlar için çok faydalıdır. Buna göre hamileler kimyon çayı içebilir mi sorusunun cevabı da olumlu olur. Ancak yine de doktora danışarak tüketilmesi tavsiye edilir.

5. Anemiyi önler

kan hücresi

Kandaki hemoglobin eksikliği anemiye (kansızlık) yol açar. 100 gram kimyonda 66 mg demir bulunur. Bu oran bir yetişkinin günlük demir ihtiyacından çok daha fazladır. Kimyon ayrıca yorgunluk, bilişsel işlev bozukluğu ve sindirim sorunlarının semptomlarını azaltmaya da yardımcı olur.

6. Saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önler

kadın

Saçların sağlıklı bir şekilde uzaması için protein, yağ, su ve karbonhidrat gibi birçok besleyici maddeye ihtiyacı vardır. Siyah kimyon saç dökülmesi ve kellik ile mücadele etmeye yardımcı olur. Bunun için siyah kimyon yağı ve zeytinyağı karıştırılarak saçlara sürülebilir. Ayrıca karminatif ve antioksidan olan kimyon yağı kafa derisine masaj yapılarak uygulandığında kepek oluşumunu büyük ölçüde engeller.

Kimyon Zayıflatır mı?

Kimyonun zayıflamaya etkisi sindirim sistemi ve metabolizmaya olan faydalarından ileri gelir. İçeriğindeki mineraller ve bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştırır, sindirim sürecini destekler ve tokluk hissi verir. Aynı zamanda E, K, B vitaminleri ve çinko içerdiğinden sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini ve vitamin eksikliği yaşanmamasını sağlar. Diyet yapanlar öğünlerini hazırlarken kimyondan faydalanabilirler. Bunun için bir bardak yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı kimyon katılarak her gün yenilebilir.

Kimyonun Bebeklere Faydaları

Bebeklerde ve küçük çocuklarda hazımsızlık görülebilir. Kimyon tohumları hazımsızlık, malabsorpsiyon ve gaz gibi gastrointestinal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. 1 bardak suda 1 çay kaşığı kimyon demlenip süzülerek bebeğe içirilebilir. Şayet 1 çay kaşığı kimyonun fazla geleceği düşünülürse kimyon miktarı yarıya indirilebilir.

Bazı çocuklar ne kadar iyi beslenseler de kansızlık problemi yaşayabilirler. Bu durumda yapılacak en doğru hareket, çocuğa demir yönünden zengin besinler yedirmektir. Kimyon da bu besinlerden biridir, içerisinde yüksek oranda bulunan demir kansızlığın oluşmasını önler.

Bunun dışında kimyonun kalsiyum oranının fazla olması bebeğin kemik yoğunluğu ve gelişimi için oldukça faydalıdır. Hamilelik döneminden itibaren düzenli olarak kimyon tüketmek, çocukların ilerleyen yaşlarında kemik problemleri yaşamasına engel olur.

Kimyonun Zararları

  • Kimyon her ne kadar sindirim sistemi için faydalı bir baharat olsa da mide ekşimesine yol açabilir. Gaz çıkışını sağlarken gastrointestinal yolda fazla gaz birikmesine neden olduğu için mide ekşimesinin oluştuğu düşünülüyor.
  • Kimyonun içinde uçucu bir yağ bulunur. Bu sebeple fazla miktarda ve uzun süre tüketildiğinde böbrek ve karaciğer hasarlarına yol açabilir.
  • Hamilelik ve emzirme döneminde kadınlara birçok faydası olsa da kimyonun bebeklere zararları olduğu da düşünülüyor. Uzmanlara göre fazla miktarda tüketildiğinde düşük veya erken doğuma sebep olabilir.
  • Özellikle hassas bir cilde sahip olan bireyler kimyona alerjik reaksiyon gösterebilir. Kimyon alerjisi belirtileri ise genelde şunlardır: deride kızarıklık ve döküntü, baş ve karın ağrısı, hırıltılı solunum, bulantı ve kusma. Bu belirtiler ve alerjinin şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterir.
  • Kimyon kan şekeri seviyesini düşüren bir besindir. Bu nedenle diyabet hastaları kimyon tüketirken dikkatli olmalıdır.
  • Kimyon tohumu narkotik özelliklere sahiptir. Fazla miktarda tüketildiğinde zihinsel bulanıklık, uyuşukluk ve mide bulantısına sebep olabilir. Bu anlamda kimyon ne kadar tüketilmeli önemli bir sorudur. Günde 1 tatlı kaşığı kadar toz kimyon tüketilmesi yeterlidir.
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