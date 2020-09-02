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Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Aydın’da kına gecesi yaptıktan sonra Cuma günü yapılacak olan düğünleri için Bursa’ya dönen genç çifti trafik kazası ayırdı.Kaza, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) bir süre önce nişanlandı.

Aydın’da kına gecesi yaptıktan sonra Cuma günü yapılacak olan düğünleri için Bursa’ya dönen genç çifti trafik kazası ayırdı.
Kaza, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) bir süre önce nişanlandı. Mutlu günleri için gün sayan genç çift düğün için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan çift, Aydın’a kına yapmaya gitti. Aydındaki kınanın ardından, Cuma günü yapılacak olan en mutlu günleri için Bursa’ya dönüş yoluna geçen çifti Bursa’da ölüm ayırdı.
Bursa’da mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol kontrolündeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E. kontrolündeki 35 NNV 50 idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıda dönen hafif ticari araçta bulunan Mutlu Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Varol’un yanında yolcu konumunda bulunan nişanlısı Seren Taşdemir ağır yaralanırken, Gaye Taşdemir(22) ve Bircan Taşdemir(42) ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ticari aracın önünde sıkışan Seren Taşdemir’i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Mutlu Varol’un direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Seren Taşdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Genç çifti ölüm ayırdı
Bir süre önce nişanlanan ve Cuma günü dünya evine gireceği öğrenilen genç çifti ölüm ayırdı. Aydın’da kına yaptıktan sonra Bursa’ya gelen çift, Göçmen Konutları’nda tırın altına girdi. Kazada Bursa’da mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol hayatını kaybetti.

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