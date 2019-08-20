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Kına gecelerinin olduğu gün kaza yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:57 | Son Güncelleme

Perşembe günü evlenecek çiftin bulunduğu araçtaki gelin adayı yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çevre yolunda Balçova'dan Buca istikametine giden ve perşembe günü evlenecek çiftin bulunduğu A.E. idaresindeki 06 ED 5122 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle güvenlik şeridinde bulunan H.D. idaresindeki 35 DDH 21 plakalı araca arkadan çarptı.

Damat adayının kullandığı 06 ED 5122 plakalı araçta bulunan gelin adayı M.Ö. yaralandı. Ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesine kaldırılan M.Ö'nün tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. İki araçta hasar oluştu.

Öte yandan A.E. ile M.Ö'nün perşembe günü evlenecekleri, çiftin bu akşam kına gecelerinin olduğu öğrenildi.

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Kaza trafik yaralı

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