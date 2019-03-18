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Kına gecesi dönüşü katliama ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, kına gecesinden dönen ailenin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 3 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıda tutuklu 3 sanık ve 1 tutuksuz sanığa 59'ar yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kına gecesi dönüşü katliama ceza yağdı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kına gecesinden dönen ailenin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 3 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıda tutuklu 3 sanık ve 1 tutuksuz sanığa 59'ar yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Olay, 18 Ağustos 2017'de merkeze bağlı Kumtarla köyünde meydana geldi. Kına gecesinden dönen Şeref Akyüz (39) yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda sürücü Şeref Akyüz ile oğlu Uğur (14) ve kuzeni Soner Akyüz (34) öldü, komşularının oğlu Tolga Köse (19) ise yaralandı. Olayın ardından aralarında orman arazisi yüzünden husumet bulunan ve kına gecesinde kavga ettikleri köylüleri Erdem Akyüz, ağabeyi Şaban Akyüz ve dayısı Murat Akyüz tutuklandı. Cumhuriyet savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından tutuklu sanıklar hakkında müebbet hapis cezası sitemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Erdem, ağabeyi Şaban ve dayısı Murat Paydar ile tutuksuz sanıklar Erdem Akyüz'ün annesi G.A., akrabaları T.P., İ.P. ve Ömer Köse ile her iki tarafın yakınları ve avukatlar katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan sanıklar suçsuz olduklarını ve beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdem Akyüz, ağabeyi Şaban ve dayısı Murat Akyüz ile tutuksuz sanık Ömer Köse'yi 3 kişiyi haksız tahrik altında kasten öldürdüklerine kanaat getirerek toplam 50'şer yıl, 1 kişiyi yaralamaktan ise 9'ar yıl 4 ay olmak üzere toplam 59'ar yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ömer Köse'nin tutuklanmasına da karar verildi. Diğer tutuksuz sanıklar hakkında ise beraat kararı verildi.

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Kına gecesi dönüşü katliama ceza yağdıKına gecesi dönüşü katliama ceza yağdıKına gecesi dönüşü katliama ceza yağdıKına gecesi dönüşü katliama ceza yağdı

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