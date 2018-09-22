HABER

Kına gecesi öncesi kendini vuran gelin öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün, kına gecesi öncesi çenesine dayadığı tabancayla yaşamına son veren Hülya Y.'nin (23) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınıp, Oyratlı köyüne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün, kına gecesi öncesi çenesine dayadığı tabancayla yaşamına son veren Hülya Y.'nin (23) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınıp, Oyratlı köyüne getirildi. Hülya Y. için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, yakınları genç kızın tabutuna sarılıp ağladı. Hülya Y.'nin cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye damat F.K.'nin katılmadığı belirtildi.

PARTNERYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilirYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilir
Otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 9 yaralıOtomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 9 yaralı
İş merkezi bekçisi aşık olduğu kadını vurup, intihar ettiİş merkezi bekçisi aşık olduğu kadını vurup, intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.