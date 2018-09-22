Kına gecesi öncesi kendini vuran gelin öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün, kına gecesi öncesi çenesine dayadığı tabancayla yaşamına son veren Hülya Y.'nin (23) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınıp, Oyratlı köyüne getirildi. Hülya Y. için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, yakınları genç kızın tabutuna sarılıp ağladı. Hülya Y.'nin cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye damat F.K.'nin katılmadığı belirtildi.
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