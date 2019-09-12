Kına gecesi öncesi, 'Mutluluğa kurşun sıkma' tabelalı önlem

Mehmet Emin COŞKUNDERE/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde Cevat Kalyon, İçişleri Bakanlığı’nın havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik alınan önlemlere ilişkin genelge kapsamında, kızının kına gecesi yapılacağı alana ’Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ tabelası astı. Kalyon, uygulamaya herkesin destek vermesi ve maganda olaylarının yaşanmamasını temenni ettiğini belirtti.

Salıpazarı ilçesine bağlı Kuşçuğaz Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki alanda kızının kına gecesi için jandarmadan izin talebinde bulunan Cevat Kalyon, kına gecesi yapılacak alana ’Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ tabelası astı. Uygulamaya herkesin destek vermesi ve maganda olaylarının yaşanmamasını temenni ettiği belirten Kalyon, "Kına gecesi merasimi için gerekli izinleri aldık. Jandarma tarafından bize verilen 'mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ tabelasını da bahçeye astık. İçişleri Bakanlığı’nın bu uygulamasından memnunuz. İnşallah bir sorun olmadan merasimimizi gerçekleştireceğiz” dedi.