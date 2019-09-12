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Kına gecesi öncesi, 'Mutluluğa kurşun sıkma' tabelalı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde Cevat Kalyon, İçişleri Bakanlığı’nın havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik alınan önlemlere ilişkin genelge kapsamında, kızının kına gecesi yapılacağı alana ’Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ tabelası astı.

Mehmet Emin COŞKUNDERE/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde Cevat Kalyon, İçişleri Bakanlığı’nın havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik alınan önlemlere ilişkin genelge kapsamında, kızının kına gecesi yapılacağı alana ’Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ tabelası astı. Kalyon, uygulamaya herkesin destek vermesi ve maganda olaylarının yaşanmamasını temenni ettiğini belirtti.

Salıpazarı ilçesine bağlı Kuşçuğaz Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki alanda kızının kına gecesi için jandarmadan izin talebinde bulunan Cevat Kalyon, kına gecesi yapılacak alana ’Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ tabelası astı. Uygulamaya herkesin destek vermesi ve maganda olaylarının yaşanmamasını temenni ettiği belirten Kalyon, "Kına gecesi merasimi için gerekli izinleri aldık. Jandarma tarafından bize verilen 'mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ tabelasını da bahçeye astık. İçişleri Bakanlığı’nın bu uygulamasından memnunuz. İnşallah bir sorun olmadan merasimimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

MAGANDAYLA MÜCADELE

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile düğün, nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasını önlemek için ‘Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma’ tabelası asılması zorunluluğu getirildi. Düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için İçişleri Bakanlığınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ile gönderilen genelge ile valiliklere "genel emir" çıkarma talimatı verildi. Talimat doğrultusunda valilikler tarafından jandarma ve polis ekipleri, düğün, nişan, kına gibi organizasyon alanlarına, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' yazılı, afiş ve tabela asılmasıyla maganda olaylarının önlenmesi amaçlanıyor.

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