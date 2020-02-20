Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kızını kaçırdığı gerekçesiyle damadını düğün gecesi boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen kayın peder Mehmet Gökbulut, mahkemede yaptığı savunmasında, suçunu itiraf ederken olay günü 8 adet hap içtiğini söyledi. Damadını öldürmek için fırsat kolladığını itiraf eden Gökbulut, "Eser kızımı kaçırdığı için ona kızgındım. Kızım da ‘Eser beni kaçırıp zorla bana sahip oldu’ demişti. Olay günü de rahatsızdım ve ilaç almıştım. Kına gecesinde bıçağı mutfaktan alıp Eser’in yanına gittim. Zaten devamlı Eser’in yanında fırsat kolluyordum. Sonrasında da aramızda tartışma çıktı, o esnada bıçakla boğazını kestim. Annesi üzerime gelince onu da ben yaraladım. Olay günü 8 tane hap içmiştim. Olay sonrası da oğlum beni alıp havaalanı tarafına götürdü. Ben baygın haldeydim. Sonrasında da emniyete gidip teslim oldum” dedi.

"EŞİMİN BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI BİLMİYORDUM"

Suça yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan kayınvalide Ayyuş Gökbulut suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay, o gece bir anda oldu. Eşimin böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Bu konu evde hiç konuşulmadı. Olay sırasında biber gazını ben sıkmadım, karşı taraftan ele geçirdim. Benim olayla bir ilgim yok. Ben olay sırasında evdeydim ve dışarı çıktığımda eşimin Eser’in boğazına bıçak dayayıp, ‘ben namusumu temizledim’ dediğini duydum” ifadelerini kullandı.

Tutuklu yargılanan kayınbirader Cafer Gökbulut suçsuz olduğunu ve olaylara ablasını kaçıran damat Eser Efsane’nin sebep olduğunu vurguladı. Gelin Damla Efsane’nin dayısı Gökhan Gökbulut ise olaylarla bir ilgisinin bulunmadığını, hatta ortamı sakinleştirmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

"OĞLUMU KANLAR İÇİNDE YERDE GÖRDÜM"

Olay sırasında aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Eser Efsane’nin annesi mağdur Meryem Fidan ise, “Olaydan 18 gün önce Damla bizi arayarak ailesinin altınlarını kendisinden aldığını ve kendisini de bir işe koyarak çalıştırdıklarını söyledi. Oğlum da gidip Damla’yı aldı. Daha sonra gelinin ailesi geldi. Kına gecesi için anlaştık ve kına gecesinin kendi evleri yerine bacısının evinde yapılması için ısrar ettiler. Kına gecesinin ilerleyen saatlerinde ise kargaşa çıkardılar. O sırada ben oğlumu kanlar içinde yerde gördüm. Gelinin annesi de biber gazı sıktı o anda. Oğlumu yerde görünce onu korumak için önüne atlamaya çalıştım ama bu sırada gelinin babasının beni de bıçakladığını hissettim. Hepsinden şikayetçiyim” şeklinde konuştu.