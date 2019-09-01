HABER

Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Yunus Yıldız (47), sokaktaki kına gecesinde ateşlenen silahtan çıkan kurşunla karnından vuruldu.

Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü

Bülent DİKTEPE/EFLANİ (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Yunus Yıldız (47), sokaktaki kına gecesinde ateşlenen silahtan çıkan kurşunla karnından vuruldu. Yıldız, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göller köyünün muhtarı C.K. (36), silahı ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, dün akşam, Eflani'ye bağlı Çelebiler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta Tevfik Kalaycı için düzenlenen kına gecesine katılan Yunus Yıldız'ın karnına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Yıldız, çevredekilerce hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan, evli ve 2 çocuk babası Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, silahı ateşlediği iddia edilen Göller köyünün muhtarı C.K.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucu kurusıkıdan çıkan çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ve savcıya olayı anlatan Emirhan A., "Kalabalıktı. 'Ah' deyip, iki büklüm biraz yürüdükten sonra yere düştü. Herkes 'Araba' diye bağırdı. Hastaneye yetiştirdik" dedi.
Öte yandan Yunus Yıldız ile damadının sosyal medya hesaplarından paylaştığı, kına gecesine ait görüntülerde, davul zurna ve silah sesleri duyuluyor.

FOTOĞRAFLI

Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldüKına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldüKına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldüKına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Kardeşinin ölümüne neden olan ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemiKardeşinin ölümüne neden olan ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Hurdalık alanda çıkan yangın kumaş fabrikasına sıçramak üzereyken söndürüldüHurdalık alanda çıkan yangın kumaş fabrikasına sıçramak üzereyken söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.