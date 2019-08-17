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Kına gecesinde silahlı kavga: 7 yaralı, 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kına gecesinde iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 7 kişi yaralandı.

Hakan AKGÜN/ÇARŞAMBA, (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kına gecesinde iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Kına gecesinde, iki ailenin bireyleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflardan biri, elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Taner K., Melek K., Asiye Y., Ferhat K., Buse C., Emine T. ile Keri E. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

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