HABER

Kına gecesine gidenlerin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 23:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kına gecesine gidenlerin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının kına gecesine gidenleri taşıyan Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu yönetimindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Sayğı, Kadiye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kına gecesine gidenlerin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKına gecesine gidenlerin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKına gecesine gidenlerin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildiÇalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi
Evden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıEvden gelen kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı
İki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 17 yaralıİki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 17 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta’da damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.