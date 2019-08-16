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Kına gecesine gidenlerin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 08:40 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının kına gecesine gidenleri taşıyan Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu yönetimindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Sayğı, Kadiye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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