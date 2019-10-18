HABER

Kına gecesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

Adana’nın Karaisalı ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazada ölen 2 kişinin yeğenlerinin kına gecesine gittiği öğrenildi.
Kaza, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Erol ve Selda Erol çiftinin Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde bir düğün salonundaki kına gecesine gitmek için damadın halası ve yakınları Karaisalı ilçesinde otomobilleriyle yola çıktı. Seyir halinde olan otomobil 01 ACF 777 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartarak ambulanslara bindirdi. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 2 kişi de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birinin damadın halası olduğu öğrenildi.
Öte yandan acı haber alan Ahmet Erol ve Selda Erol çifti ise kına gecelerini sonlandırdı.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralıSamsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Trafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklamaTrafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.