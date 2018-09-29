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Kına gecesine hazırlanan damat, 8'inci kattan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bugün yapılacak kına gecesi için hazırlanan Veli Kalkan (26), 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Kına gecesine hazırlanan damat, 8'inci kattan düşerek öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bugün yapılacak kına gecesi için hazırlanan Veli Kalkan (26), 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Kalkan, 2 gün önce Ezgi Kalkan ile nikah kıyarak dünyaevine girdi. Bugün yapılacak kına gecesine hazırlanan Veli Kalkan, 8'inci kattaki evlerinin balkonunda dengesini yitirerek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Veli Kalkan'ın ölüm haberini alarak kına gecesinin yapılacağı Nurdağı'nın İçerisu Mahallesi'nden gelen yakınları, sinir krizi geçidi.
Veli Kalkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kına gecesine hazırlanan damat, 8'inci kattan düşerek öldü

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