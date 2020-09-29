HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası

Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

Adana’da kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 28 kişiye 31 bin 536 lira para cezası uygulandı.Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, merkez Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesi’nde kına gecesi düzenlendiği, orkestra ile müzik yayını yapıldığı, katılan misafirlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve çalınan müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi.Yapılan kontrolde gelin, damat ve 2 orkestra görevlisine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine istinaden kişi başına 3 bin 150 TL, kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye ayrı ayrı 789 TL olmak üzere 28 kişiye toplam 31 bin 536 TL idari para cezası uygulandı.

Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası

Adana’da kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 28 kişiye 31 bin 536 lira para cezası uygulandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, merkez Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesi’nde kına gecesi düzenlendiği, orkestra ile müzik yayını yapıldığı, katılan misafirlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve çalınan müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi.
Yapılan kontrolde gelin, damat ve 2 orkestra görevlisine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine istinaden kişi başına 3 bin 150 TL, kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye ayrı ayrı 789 TL olmak üzere 28 kişiye toplam 31 bin 536 TL idari para cezası uygulandı.

Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Türkiye'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruzTürkiye'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
İstanbul'da şiddetli yağış! Topkapı'da altgeçidi su bastı
İstanbul'da şiddetli yağış! Topkapı'da altgeçidi su bastı
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
Türkiye'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz
Türkiye'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz
Adana'da korkunç olay! Eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Korkunç olay! Eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da servis çıkmazı! Çocukları okula veliler götürüyor
İstanbul'da servis çıkmazı! Çocukları okula veliler götürüyor
Kocaeli'de skandal! Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.