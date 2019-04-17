HABER

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

İstanbullu Öğretim Görevlisi Yasemin Dalkılıç, kına gecesini öğrencileri için Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaptı.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Yasemin Dalkılıç ile İskenderun ilçesinde öğretmenlik yapan Kadir Erduran evlenmeye karar verdi.Yasemin Dalkılıç öğrencileri için kına gecesini de Hatay’da yapmaya karar verdi.

İstanbullu Öğretim Görevlisi Yasemin Dalkılıç, kına gecesini öğrencileri için Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaptı.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Yasemin Dalkılıç ile İskenderun ilçesinde öğretmenlik yapan Kadir Erduran evlenmeye karar verdi.
Yasemin Dalkılıç öğrencileri için kına gecesini de Hatay’da yapmaya karar verdi. Yayladağı ilçesinde gerçekleşen kına gecesine, Dalkılıç’ın öğrencileri, meslektaşları, Yayladağı idari amirleri ve esnaf katıldı.
Yasemin Dalkılıç, kına gecesini Yayladağı’nda öğrencileriyle yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Dalkılıç, “İki yıldır Yayladağı’nda görev yapmaktayım. Bugün hayatımın önemli bir günü, kına gecemi burada öğrencilerimle gerçekleştiriyorum. Çünkü Yayladağı serhat bir şehir, mavi dağın anlamının derin olduğu bir şehir. Bugün burada sadece öğrencilerimiz yok, esnaflarımız, idari amirlerimiz, mezun olup uzaklardan Hakkari’den, Konya’dan gelen öğrencilerimiz var. Bu sevgiyi bana yaşattıkları için sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Kına gecesine katılan misafirlerine seslenen Yasemin Dalkılıç, “Üsküdarlıyım. Düğünüm, bu mutlu günüm İstanbul’da gerçekleşecek. Şu an öğrencilerim için, onlarla acı tatlı öyle güzel şeyler yaşadık ki, onlar için kına gecesini tertip ettik. Ama şu an burada Yayladağı’nın idari amirleri, esnafları, o güzel insanları da burada. Şimdi hiç kesintiye uğramadan eğlencemize devam ediyoruz, hepinizin ayaklarına sağlık” dedi.
Öğrencilerden Hamit Çakmak, “Yayladağı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri olarak kına gecesinde bulunduk. Bu güzel geceyi bizlere hazırladıkları için onlara teşekkür ederiz. Güzel bir gün, mutlu bir gün, burada hocalarımız var, Yayladağı halkı var, Yayladağı öğrencileri var. Bu geceyi hazırladıkları için öğretmenlerimize teşekkür ederiz, sağ olsun var olsunlar” dedi.
Öğrencilerden Semra Akman da, “Bölüm hocamız Yasemin Dalkılıç ve Kadir Erduran öğretmenimizin bizim için düzenledikleri kına gecesinde buluştuk. Sevgili hocamıza bu yaptığı eğlence için çok teşekkür ederiz” dedi.

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

Kına gecesini öğrencileriyle yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Adana'da bir garip olay! Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.