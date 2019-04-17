Kına gecesini öğrencileriyle yaptı

İstanbullu Öğretim Görevlisi Yasemin Dalkılıç, kına gecesini öğrencileri için Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaptı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Yasemin Dalkılıç ile İskenderun ilçesinde öğretmenlik yapan Kadir Erduran evlenmeye karar verdi.

Yasemin Dalkılıç öğrencileri için kına gecesini de Hatay’da yapmaya karar verdi. Yayladağı ilçesinde gerçekleşen kına gecesine, Dalkılıç’ın öğrencileri, meslektaşları, Yayladağı idari amirleri ve esnaf katıldı.

Yasemin Dalkılıç, kına gecesini Yayladağı’nda öğrencileriyle yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Dalkılıç, “İki yıldır Yayladağı’nda görev yapmaktayım. Bugün hayatımın önemli bir günü, kına gecemi burada öğrencilerimle gerçekleştiriyorum. Çünkü Yayladağı serhat bir şehir, mavi dağın anlamının derin olduğu bir şehir. Bugün burada sadece öğrencilerimiz yok, esnaflarımız, idari amirlerimiz, mezun olup uzaklardan Hakkari’den, Konya’dan gelen öğrencilerimiz var. Bu sevgiyi bana yaşattıkları için sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Kına gecesine katılan misafirlerine seslenen Yasemin Dalkılıç, “Üsküdarlıyım. Düğünüm, bu mutlu günüm İstanbul’da gerçekleşecek. Şu an öğrencilerim için, onlarla acı tatlı öyle güzel şeyler yaşadık ki, onlar için kına gecesini tertip ettik. Ama şu an burada Yayladağı’nın idari amirleri, esnafları, o güzel insanları da burada. Şimdi hiç kesintiye uğramadan eğlencemize devam ediyoruz, hepinizin ayaklarına sağlık” dedi.

Öğrencilerden Hamit Çakmak, “Yayladağı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri olarak kına gecesinde bulunduk. Bu güzel geceyi bizlere hazırladıkları için onlara teşekkür ederiz. Güzel bir gün, mutlu bir gün, burada hocalarımız var, Yayladağı halkı var, Yayladağı öğrencileri var. Bu geceyi hazırladıkları için öğretmenlerimize teşekkür ederiz, sağ olsun var olsunlar” dedi.

Öğrencilerden Semra Akman da, “Bölüm hocamız Yasemin Dalkılıç ve Kadir Erduran öğretmenimizin bizim için düzenledikleri kına gecesinde buluştuk. Sevgili hocamıza bu yaptığı eğlence için çok teşekkür ederiz” dedi.