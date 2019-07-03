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Kına gecesinin sabahında, damadı öldüren kayınbirader tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 19:54 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, kına gecesinin sabahında kız kardeşinin evleneceği Tugay Keser'i tabancayla vurarak öldüren N.G.

Kına gecesinin sabahında, damadı öldüren kayınbirader tutuklandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, kına gecesinin sabahında kız kardeşinin evleneceği Tugay Keser'i tabancayla vurarak öldüren N.G. ile yanındaki arkadaşı G.K. tutuklandı. N.G.'nin ifadesinde, Keser'i şeytan gibi gördüğünü, bu nedenle de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, pazartesi günü, Tepecik semti Güney Mahallesi'ndeki 1143 Sokak'ta meydana geldi. Kına gecesi yapılan gelin S.G., eğlencenin ardından babasının evine, damat Tugay Keser ise evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, sabaha karşı S.G.'nin ağabeyi N.G. geldi. N.G., Keser'i tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Tugay Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Soruşturma başlatan polis, Keser'i vurup kaçan N.G. ile olay anında yanında olan arkadaşı G.K.'yi gözaltına aldı. İfadesinde olay anında eniştesini şeytan gibi gördüğünü, bu nedenle de onu öldürdüğünü söylediği öğrenilen N.G. (24) ile arkadaşı G.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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