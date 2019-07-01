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Kına gecesinin sabahında, kayınbiraderi tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Tugay Keser (24), kına gecesinin sabahında, evleneceği S.G.'nin ağabeyi N.G.

Kına gecesinin sabahında, kayınbiraderi tarafından öldürüldü

Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, Tugay Keser (24), kına gecesinin sabahında, evleneceği S.G.'nin ağabeyi N.G. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.
Olay, Tepecik semtindeki Güney Mahallesi'nde bulunan 1143 Sokak'ta meydana geldi. Kına geceleri dün yapılan çiftten S.G., eğlencenin ardından babasının evine, Tugay Keser ise evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, bugün saat 07.00 sıralarında gelen S.G.'nin ağabeyi N.G., kapıyı açmasını istedi. Keser, balkondan anahtarı N.G.'ye attı. Eve giren N.G., Keser'i bilinmeyen nedenle tabancayla vurduktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tugay Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, N.G.'yi suç aleti silahla yakaladı. Haberi duyup, olay yerine gelen Keser'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Tugay Keser'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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