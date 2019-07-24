Kına töreninde tavandan seken kurşunla ölen çocuk damat, toprağa verildi

Arda ERDOĞAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde kına töreninde akrabaları arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada havaya ateş açılması üzerine seken kurşunla yaşamını yitiren damat Hüseyin Furkan Koca (16), toprağa verildi.

Hüseyin Furkan Koca ve dini nikah yaptığı R.'nin (19), dün akşam Sincan ilçesindeki salonda yapılan kına töreninde kavga çıktı. Kınadan bir gün önce yapılan eğlencede 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışan damadın akrabaları, kınada aynı nedenle yine tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü. Damadın kuzeni Muhammed G. (27), iddiaya göre tarafları ayırmak için yanındaki tabancayı çıkarıp, salonun içinde havaya ateş açtı. Tavandan seken kurşun, kalabalığın arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Koca, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Damadın halasının oğlu olan Muhammed G., otomobil ile olay yerinden kaçarken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hüseyin Furkan Koca'nın cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Koca için Haymana ilçesine bağlı Kutluhan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy camisinde öğlen kılınan cenaze namazı ardından Koca'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Camide ve mezarlıkta defin sırasında damadın babası Hasan Koca ve diğer yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bazıları sinir krizi geçirdi. Cenazede taziyeleri kabul eden gelin R.'nin de güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan Muhammed G.'nin yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.