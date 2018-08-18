Kınada oynama sırası nedeniyle kavga edip, kahvedeki 1 kişiyi öldürdüler

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde kına gecesinde, anons edilen damat tarafı pistte oynarken gelin tarafından bazı kişiler de ortaya gelip eşlik edince tartışma çıktı. Gecenin yapıldığı alandan ayrılan 2 kişi, köy meydanında av tüfeğiyle ateş açıp, kahvehanede oturan Yusuf Topal'ın (63) ölümüne neden oldu.

​Torbalı'nın kırsal Çapak Mahallesi 2506 Sokak'ta dün akşam, Dilara Bulut ile Halil Dal çiftinin kına gecesi yapıldı. Kına eğlencesinde anons edilen damat tarafı piste oynarken, gelin tarafından bazı kişiler de sahneye çıkıp oyuna eşlik etti. Damat tarafı anons edilenin kendi tarafları olduğunu belirtip, gelinin yakınlarının yerlerine geçmesini isteyince, tartışma çıktı. Kavgaya karıştığı ve aynı zamanda gelinin akrabası olduğu öğrenilen Ahmetcan B. ile arkadaşı Anıl Ö., alandan ayrıldı. Bir süre sonra kına gecesi sona erdi, herkes evlerine gitti.

Kına gecesinin düzenlendiği damat evinin önünden ayrılan Ahmetcan B. ve üç gün önce evlendiği belirtilen Anıl Ö., bugün saat 01.30 sıralarında, motosikletle köy meydanına geldi. Yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Olayda her iki tarafla da bağı olmayan, kahvehanede oturan, mahalle sakini 1 çocuk babası Yusuf Topal, başından vuruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Topal, öldü.