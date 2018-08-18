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Kınada oynama sırası nedeniyle kavga edip, kahvedeki 1 kişiyi öldürdüler (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR İzmir'in Torbalı ilçesinde, kına gecesinde çıkan tartışma sonrası ayrıldıkları mahalleye dönüp meydanda av tüfeğiyle ateş açan ve 1 kişinin ölümüne neden olan Ahmetcan Bulut ile arkadaşı Anıl Özmen, sevk edildikleri adliyede tutuklandılar.

Kınada oynama sırası nedeniyle kavga edip, kahvedeki 1 kişiyi öldürdüler (2)

TUTUKLANDILAR
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kına gecesinde çıkan tartışma sonrası ayrıldıkları mahalleye dönüp meydanda av tüfeğiyle ateş açan ve 1 kişinin ölümüne neden olan Ahmetcan Bulut ile arkadaşı Anıl Özmen, sevk edildikleri adliyede tutuklandılar.
İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)
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Kınada oynama sırası nedeniyle kavga edip, kahvedeki 1 kişiyi öldürdüler (2)Kınada oynama sırası nedeniyle kavga edip, kahvedeki 1 kişiyi öldürdüler (2)

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