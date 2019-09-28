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Kınadan dönen kadın düştüğü uçurumdan, 10 saat sonra kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kına gecesinden dönen Mihriye Baştürk(65), tansiyona bağlı dengesini kaybedince düştüğü uçurumdan 10 saat sonra kurtarıldı.

Kınadan dönen kadın düştüğü uçurumdan, 10 saat sonra kurtarıldı

Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kına gecesinden dönen Mihriye Baştürk(65), tansiyona bağlı dengesini kaybedince düştüğü uçurumdan 10 saat sonra kurtarıldı. Kendisini aramaya çıkan yakınlarının yardım çığlıklarını duyarak uçurumda olduğunu fark ettiği Baştürk, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak,hastaneye kaldırıldı.
Başiskele Havuzlubahçe 703. Sokak'ta dün akşam yaşanan olay şöyle meydana geldi. Mahalledeki bir kına gecesine katılan Mihriye Baştürk, saat 22.00 sıralarında yürüyerek evine dönmek istedi. Ancak bir anda tansiyonu düştü. Dengesini kaybeden Baştürk, yoldan yaklaşık 30 metre aşağıdaki uçuruma yuvarlandı.
Mihriye Baştürk'ü eve gelmeyince merak eden yakınları çevrede arama yaptı. Bu sırada Baştürk'ün uçurumdan gelen yardım çığlığı duyuldu. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, halatlarla indikleri uçurumdan Mihriye Baştürk'ü sedyeye koyarak, yukarı taşıdı. Yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan Baştürk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Mihriye Baştürk, tedaviye alındı.

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