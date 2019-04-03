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Kınalı kuzu oy veren sahibinin peşinden ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Mehmet Ellidirhem (62) adlı hırdavatçı oy kullanmaya 2 aylık kuzusuyla gitti.

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) -ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Mehmet Ellidirhem (62) adlı hırdavatçı oy kullanmaya 2 aylık kuzusuyla gitti. Ellidirhem'in oy kullandığı sırada kabine giren ve etrafta dolaşan kuzu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hatta bazıları, sahibinin peşinden ayrılmayan kuzuyu cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Yalvaç'ın Kızılca Mahallesi'nde oturan 3 çocuk, 6 torun sahibi Mehmet Ellidirhem, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi'ne gitti. Beraberinde annesi Ayten Ellidirhem(32) olan Mehmet Ellidrhem'i 2 aylık kuzusu adım adım takip etti. Peşinde ayrılmadığı sahibiyle oy kullanılan kabine giren ve etrafta gezinen kuzu, vatandaşlar ile sandık görevlileri arasında "Kuzu da imza atmazsa kabul etmem" şeklinde esprilere neden oldu. Bazı vatandaşlar kuzuyu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Mehmet Ellidirhem, "Annemle evden çıktık. Kuzu sesimi duyunca bağırmaya başladı. Dayanamadım çıkardım. Arabaya binip, bizimle geldi. Oy verme kabinine girdi. Kuzuyu bir çobandan satın aldım. İlk sahibinin küçük oğlu, evcilleştirmiş. Çocuk gibi çevremizde dolaşıyor, merdivenleri çıkıp, eve giriyor ve kanepeye yatıyor. Çarşı, pazar benimle geziyor. Aileden biri oldu" diye konuştu. Ellidirhem, kuzuya isim vermediklerini 'Gel oğlum' diyerek, çağırmanın yeterli olduğunu söyledi.

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