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'Kınalı' leylek, 5 ay sonra özgürlüğe kanat çırptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 5 ay önce yaralı halde bulunan, bakıcılarının  'Kınalı' adını verdiği leylek, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına bırakıldı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 5 ay önce yaralı halde bulunan, bakıcılarının 'Kınalı' adını verdiği leylek, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına bırakıldı.

650 dönümlük arazide, 127 türden 1500 hayvanın yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda, doğada yaralanan ya da hastalanan hayvanlara da ev sahipliği yapılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince 5 ay önce yaralı bulunan leylek, hayvanat bahçesine teslim edildi. Burada doğal ortama hazırlanan leyleğin tedavisi ve rehabilitasyonu özenle yapıldı. 5 ay sonunda yürümesinde ve kanatlarında sorun kalmadığı tespit edilen leyleğin özgürlüğü için göç mevsimi beklendi. Gagasının çevresindeki kırmızılık nedeniyle bakıcıları tarafından 'Kınalı' adı verilen leylek, üzeri açık, çevresi tel örgüyle kapalı deve kuşu bölümüne salındı. Birkaç kez kanat çırpan daha sonra kısa süreli uçarak, dal üzerine konan leylek, ardından göç yoluna çıktı.

Leyleğin göç mevsimi olduğunu belirten veteriner Damla Atay, "Tedavisini yaptık uzun süre. Uçan arkadaşlarını görünce leyleğimiz de uçarak, göç etti. Şu anda herhangi kırığı ya da eziği yok" dedi.

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