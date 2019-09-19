Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?

'Kinaye ne demek?' sorusu en çok aranan soruların başında geldi. Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen, mecaz anlamdır.

Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır.

Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır.

KİNAYE NE DEMEK? KİNAYE İÇEREN ÖRNEK CÜMLELER

"Arkadaşın dayısı güçlüdür, halleder."

"Çok zahmet çektik, sonunda ayağımız düze bastı."

"Böyle yürürseniz mahalleye yatsıya varırsınız."

"Bu taşı bize dostumuz atıyorsa durup düşünmemiz gerekir."

"Rüzgâra karşı tüküren kendi yüzüne karşı tükürür."

