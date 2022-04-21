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Kinder neden yasaklandı? Kinder'in hangi ürünleri toplatılacak? Kinder Salmonella var mı?

21.04.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kinder neden yasaklandı? Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan soruları arasına girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu markanın Schoko Bons ürününe ilişkin flaş bir duyuruda bulundu. Peki Kinder neden yasaklandı? Kinder'in hangi ürünleri toplatılacak? Kinder Salmonella var mı? İşte detaylar...

Kinder neden yasaklandı? Kinder'in hangi ürünleri toplatılacak? Kinder Salmonella var mı?

Kinder neden yasaklandı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 60'ın üzerinde çocukta görülen Salmonella virüsüne karşı harekete geçilmişti. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Kinder neden yasaklandı? Kinder'in hangi ürünleri toplatılacak? Kinder Salmonella var mı? Bakanlıktan Kinder Salmonella var mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KİNDER NEDEN YASAKLANDI?

Kinder markalı ürünlerde görülen salmonella bakterisi vakalarının çok sayıda ülkede artması sebebiyle Türkiye'de alınan tedbirler de arttırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkarmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

KİNDER HANGİ ÜRÜNLERİ TOPLATILACAK?

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR?

Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Salmonella bakterisi insanlara, çiğ gıdalar ve ellerinde salmonella bakterisi bulunan kişilerin hazırladığı gıdaların yenilmesi sonucu bulaşıyor. Bakterinin bulaşmış olduğu su ve yiyeceklerin uygun olmayan ısı koşullarında saklanması sonucu yoğunluğunu artırıyor, bu gıdaların sindirim sistemine ulaşması sonrasında mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi tablosu ortaya çıkıyor.

Çiğ veya iyi pişirilmemiş tavuk, et, yumurta, balıkve pastörize edilmemiş süt salmonella enfeksiyonu için kaynak oluşturabilir. Ayrıca temiz su sistemine yönelik alt yapının yetersiz olduğu durumlarda toplu zehirlenmelerin görülebiliyor.

SALMONELLA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Belirti gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

SALMONELLA VİRÜSÜ KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

  • Gıdalar uygun şekilde pişirilmeli ve saklanmalı,

  • Yiyeceklerin hazırlandığı alanların temizlikleri uygun şekilde yapılmalı,

  • El hijyenine dikkat edilmeli,

  • Yumurta, süt, kaymak vb. besinler çiğ olarak kullanılmamalı,

  • Gıda sektöründe çalışanların periyodik olarak salmonella taşıyıcılığı yönünden taramalarının yapılması.
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