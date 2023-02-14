Kineziterapi bant nedir, ne işe yarar? Kinezyo bant nasıl kullanılır?

Kinezyo bant, akapunktura ve kiropraksiden esinlenerek geliştirilmiş bir banttır. Bu bant insan vücudundaki ağrıları, kas rahatsızlıklarını, ödem ve spor yaparken oluşan ağrıları iyileştirmektedir. Eczane veya spor malzemeleri satan yerlerden tedarik edebileceğiniz bu bandı evde kendiniz kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Kinezyo bant insan vücuduna herhangi bir rahatsızlık vermemektedir.

Kinezyo bant nedir?

Kineziterapi bantlama tekniği 1973 yılında Dr. Kenzo Kase tarafından geliştirilmiş olup bu tedavi yöntemine ayrıca kineziterapi de denilmektedir. Son 10 yıldır pek çok ülkede etkili olarak kullanılmaktadır. Kinezyo bant; insan derisinin özelliklerini taşıyan, yapışkan, oldukça hafif ve tedavi edici özelliği olan bantlardan bir tanesidir. Kinezyo bandın pek çok özelliği bulunmaktadır. Kinezyo bandın özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kinezyo bant ciltteki uygulanacak bölgeye yüzde 50 ila 60 arasında gerginlik verecek şekilde tasarlanmaktadır.

Kinezyo bant esnekliğini 3 ila 5 gün arasında sürmektedir ve enine esnemektedir.

Kinezyo bandın kalınlığı cildin epidermis tabakasının kalınlığı ile hemen hemen aynıdır.

Bant uygulandıktan 10 ila 15 dakika sonra uygulandığı bölgede kendini hissettirmez ve cildinizde size kendini unuttur.

Kinezyo bantlar, pamuk liflere sarılı polimer elastik liflerden meydana gelmektedir. Pamuğun içindeki lifler sayesinde vücutta nemli bir yer bırakmaz.

Kinezyo bantların içerisinde lateks bulunmamaktadır.

Kinezyo bantlar vücuttaki ısı ile denge sağlamaktadır.

Kinezyo bantları 5 adet rengi bulunmaktadır. Bu renkler beyaz, bej, siyah, mavi ve pembedir.

Kinezyo bantların ağrı kesici özelliği vardır ve eklemlerdeki sıkıntıları çözmektedir.

Kinezyo bant hangi durumlarda kullanılır?

Kinezyo bant pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Kinzeyo bandın kullanıldığı durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Boyun ve sırt ağrılarında

Spor yaralanmalarında

Bazı ortopedik cerrahi girişimler sonrasında

Kaslarda ve eklemlerde oluşan rahatsızlık durumlarında

Ayaklarda oluşan ağrılarda

Vücutta oluşan morarmalarda

Beyin felçlerinde

Topuk dikeninde

Vücutta bulunan şişlik ve ödemlerde

Vücuttaki doku bozukluklarında

Aktif olarak çalışmayan kasların güçsüzlüklerinde

İnsan vücudundaki kötü duruş sorunlarında

Kineziterapi bandı nasıl kullanılır?

Kinezyo bandın ağrıyan bölgenin üzerine bantlanması gerekmektedir. Bant yapıştırılmadan önce yapıştırılacak bölgede kimyasal bir madde, tuz, ter ve ıslak olmamalıdır. Bandın yapıştırılacağı bölgede kıl ve tüy olması hâlinde bandın yapışkanlık oranı azalmaktadır, bu yüzden bölgede kıl ve tüy fazla ise tıraş edilmelidir. Yapıştırılan bant ıslatılarak yapışkanlığı artırılabilmektedir. Bantlanan bölgedeki kasa işlem uygulayan bant ağrıyı azaltır ve vücuttaki sıvı akışını düzenler. Bandı yapıştırma işlemi ortalama olarak 30 dakika sürmektedir. 30 dakika içerisinde bandın yapıştığı bölgeye hiçbir ıslak maddenin temas etmemesi gerekmektedir.

İnsan ten rengine benzeyen kinezyo bantlar bulunmaktadır. Bu bantlar dışarıdan dikkat çekmez ve fark edilmezler. Kinezyo bant yapıştıktan sonra ortalama olarak 3 ila 7 gün arasında kullanılabilmektedir. Bu süre zarfında duşa veya havuz gibi ıslak yerlere girebilir ama işlem sonunda bandın üzerindeki sıvıları bir bez aracılığıyla silmeniz gerekmektedir.

Kinezyo bandı ne işe yarar?

Kinezyo bandın pek çok faydası bulunmaktadır. İnsan vücudunda oluşan ağrıları hızlı bir şekilde gideren kinezyo bant, kronik oluşan rahatsızlıklarda da önemli bir fayda sağlamaktadır. Vücuttaki kas ağrılarına, spazmlara ve ödeme hızlı bir şekilde etki edip fayda sağlamaktadır. Vücuttaki morarmaların, yaralanmaların, kas ağrılarının ve topuk dikeni gibi rahatsızlıkların iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olmaktadır.

Kinezyo bandın yan etkisi var mıdır?

İçerisinde herhangi bir kimyasal madde barındırmayan kinezyo bandın çok sık karşılaşılan herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Fakat nadiren de olsa bazı yan etkilerinin de olduğu bilinmektedir. Kinezyo bandın nadir olarak görülen yan etkileri şunlardır:

Uyuşukluk

Hazımsızlık

Baş ağrısı

Tat bozukluğu

Cildin su toplaması

Cilt döküntüsü

Kinezyo bant yapıştırma teknikleri nelerdir?

Kineziterapi bant yapıştırma teknikleri yedi tanedir: Kas teknikleri, fasya düzeltme tekniği, alan düzeltme tekniği, fonksiyonel düzeltme tekniği, nöral teknik, bağ tekniği ve lenfatik düzeltme tekniği. Kinezyo bant yapıştırma teknikleri: