Kineziterapi bant nedir, ne işe yarar? Kinezyo bant nasıl kullanılır?

Kinezyo bant, akapunktura ve kiropraksiden esinlenerek geliştirilmiş bir banttır. Bu bant insan vücudundaki ağrıları, kas rahatsızlıklarını, ödem ve spor yaparken oluşan ağrıları iyileştirmektedir. Eczane veya spor malzemeleri satan yerlerden tedarik edebileceğiniz bu bandı evde kendiniz kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Kinezyo bant insan vücuduna herhangi bir rahatsızlık vermemektedir.
Kineziterapi bantlama tekniği 1973 yılında Dr. Kenzo Kase tarafından geliştirilmiş olup bu tedavi yöntemine ayrıca kineziterapi de denilmektedir. Son 10 yıldır pek çok ülkede etkili olarak kullanılmaktadır. Kinezyo bant; insan derisinin özelliklerini taşıyan, yapışkan, oldukça hafif ve tedavi edici özelliği olan bantlardan bir tanesidir. Kinezyo bandın pek çok özelliği bulunmaktadır. Kinezyo bandın özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
Kinezyo bant pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Kinzeyo bandın kullanıldığı durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:
Kinezyo bandın ağrıyan bölgenin üzerine bantlanması gerekmektedir. Bant yapıştırılmadan önce yapıştırılacak bölgede kimyasal bir madde, tuz, ter ve ıslak olmamalıdır. Bandın yapıştırılacağı bölgede kıl ve tüy olması hâlinde bandın yapışkanlık oranı azalmaktadır, bu yüzden bölgede kıl ve tüy fazla ise tıraş edilmelidir. Yapıştırılan bant ıslatılarak yapışkanlığı artırılabilmektedir. Bantlanan bölgedeki kasa işlem uygulayan bant ağrıyı azaltır ve vücuttaki sıvı akışını düzenler. Bandı yapıştırma işlemi ortalama olarak 30 dakika sürmektedir. 30 dakika içerisinde bandın yapıştığı bölgeye hiçbir ıslak maddenin temas etmemesi gerekmektedir.
İnsan ten rengine benzeyen kinezyo bantlar bulunmaktadır. Bu bantlar dışarıdan dikkat çekmez ve fark edilmezler. Kinezyo bant yapıştıktan sonra ortalama olarak 3 ila 7 gün arasında kullanılabilmektedir. Bu süre zarfında duşa veya havuz gibi ıslak yerlere girebilir ama işlem sonunda bandın üzerindeki sıvıları bir bez aracılığıyla silmeniz gerekmektedir.
Kinezyo bandın pek çok faydası bulunmaktadır. İnsan vücudunda oluşan ağrıları hızlı bir şekilde gideren kinezyo bant, kronik oluşan rahatsızlıklarda da önemli bir fayda sağlamaktadır. Vücuttaki kas ağrılarına, spazmlara ve ödeme hızlı bir şekilde etki edip fayda sağlamaktadır. Vücuttaki morarmaların, yaralanmaların, kas ağrılarının ve topuk dikeni gibi rahatsızlıkların iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olmaktadır.
İçerisinde herhangi bir kimyasal madde barındırmayan kinezyo bandın çok sık karşılaşılan herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Fakat nadiren de olsa bazı yan etkilerinin de olduğu bilinmektedir. Kinezyo bandın nadir olarak görülen yan etkileri şunlardır:
Kineziterapi bant yapıştırma teknikleri yedi tanedir: Kas teknikleri, fasya düzeltme tekniği, alan düzeltme tekniği, fonksiyonel düzeltme tekniği, nöral teknik, bağ tekniği ve lenfatik düzeltme tekniği. Kinezyo bant yapıştırma teknikleri: