King's College araştırması: 'Koronavirüste antikor birkaç ay içinde kayboluyor, hastalığa grip gibi sürekli yakalanabiliriz'

İngiltere'de yapılan bir çalışma, koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin birkaç ay içinde bağışıklığını yitirebileceğine ve gripte olduğu gibi her yıl yeniden hastalanabileceğine işaret ediyor.

Türünün ilk örneği olduğu belirtilen araştırma kapsamında Londra Guy's and St Thomas Hastanesi'ndeki 90'dan hasta ve sağlık çalışanının bağışıklık sistemi tepkileri incelendi.

Virüse karşı savaşan antikorların seviyesinin ilk belirtiler göründüğü andan itibaren yükselerek üç hafta içinde zirveye çıktığı ve sonra hızla azalmaya başladığı görüldü.

Bağışıklık seviyesi 23'te bire düştü

Kan testlerine göre, hastaların yüzde 60'ı virüsle savaşlarının doruk noktasında güçlü bir antikor tepkisi geliştirdi.

Üç ay sonra bu hastaların sadece 17'sinde bağışıklık seviyesinin korunduğu ortaya çıktı. Aynı dönem içinde bağışıklık seviyesi 23'te bire düştü. Bazı vakalarda ise hiç antikor bulunamadı.

King's College Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya öncülük eden Dr. Katie Doores, "İnsanlar, virüse karşı makul seviyede antikor geliştiriyor ancak bu seviye, zirvenizin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak kısa sürede düşmeye başlıyor. Bu zirve noktası, antikorların ne kadar vücudunuzda kalmaya devam edeceğini belirliyor" dedi.