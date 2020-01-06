Kingston, CES 2020’de Yeni Ürünlerini Tanıttı

Şirket; yeni Canvas Plus Flash kartlarını, yeni nesil NVMe PCI 4.0 SSD’lerini ve NVMe PCIe performans çözümlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.
Kingston’ın fuarda sergilediği ürünler ise şöyle:
- Canvas Plus Flash kartlar: UHS-II özelliğine, yüksek kapasite ve hıza sahip yeni modellerin yanı sıra Canvas Plus serisinin maksimum hızını destekleyecek MobileLite Plus okuyucular.
- NVMe PCIe Gen 4.0 M.2 SSD: Kingston’ın bu yıl içinde piyasaya süreceği, tüketicilere yönelik ilk Gen 4.0 NVMe SSD modeli.
- Gömülü ürünler: Kingston’ın günlük kullanıma yönelik tüketici ürünleri tanıtılacak.
- U.2 ve M.2 biçimlerinde NVMe SSD’ler: Temel performans kriteri olarak tahmin edilebilir düşük gecikme süreleri ve giriş çıkış tutarlılığını ön plana alan modeller sunulacak.
- Veri merkezleri için SATA SSD (DC450R, DC500R) kapasite eklentisi: Bulut hosting şirketleri ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan diğer veri merkezleri için 7,68 TB kapasiteli SSD.
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