Kingston HyperX, Alloy Elite 2 oyun klavyesini duyurdu

Klavye üzerinde; parlaklık, aydınlatma efektleri, oyun modu için hızlı erişim düğmeleri ve ses seviyesi ayarlama tekerleğine sahip özel medya tuşları bulunuyor. Alloy Elite 2’de LED ışıklandırmalı özel ışık çubuğu bulunuyor ve tuş başına aydınlatmalı dinamik RGB efektlerine ve renklere sahip.

Ayrıca USB 2.0 geçişi, %100 yanlış tuş algılama/önleme ve aynı anda basılan tüm tuşları doğru algılama özelliği mevcut. Alloy Elite 2, dayanıklılık için sağlam çelik çerçeve ile üretilmiş.

Klavye birim müdürü Jennifer Ishii yaptığı açıklamada “HyperX pudding tuş kapaklarına sahip Alloy Elite 2 mekanik klavyesini duyurduğumuz için çok heyecanlıyız. Alloy Elite 2, anahtar başına 80 milyon tıklama alan HyperX anahtarları ile tamamen özelleştirilebilir mekanik oyun klavyesi arayan oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak” dedi.

Alloy Elite 2, kullanıcılara kişisel özelleştirme için 3 adete kadar profil kayıt etmelerine olanak sağlayan yerleşik bellek sunuyor. Ayrıca HyperX NGENUITY yazılımı ile gelişmiş özelleştirme, tuş başına aydınlatma efektlerinin kişiselleştirilmesi, Oyun Modu ve makro ayarlarının isteğe göre ayarlanması gibi işlemler yapılabiliyor. Alloy Elite 2, PC, Play Station 4 ve Xbox One ile uyumlu.