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  4. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur trafik kazası geçirdi

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur trafik kazası geçirdi

16.11.2024 09:26
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Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çalışma arkadaşları, toplantıya katılmak için gittikleri İzmir'de trafik kazası geçirdi. Bodur ve beraberindekiler kazayı yara almadan atlattı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bodur, "Sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum" dedi.

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur trafik kazası geçirdi

Kınık ilçesinden Büyükşehir Meclis Toplantısına katılmak için yola çıkan Sadettin Avcı yönetimindeki otomobil, Kuzey Ege Otoyolu'nda kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

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KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTILAR

Otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Belediye Meclis Üyesi Bilge Kasırga ve basın danışmanı Oğuz Göçmen kazayı yara almadan atlattı.

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"SAĞLIK DURUMUMUZUN İYİ OLDUĞUNU BİLDİRMEK İSTİYORUM"

Belediye Başkanı Bodur, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Trafik kazası sonrası telefonla arayarak, mesaj yazıp sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Kınık CHP
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