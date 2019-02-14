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Kınık ve Bergama'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Kınık ve Bergama'da kar yağışı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı evlerin çatılarını ve park halindeki araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı.
Bergama ve komşu ilçesi Kınık'ın yüksek kesimlerinde saat 06.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı, Bergama'nın Kozak Yaylası bölgesindeki Güneşli, Okçular, Karaveliler, Çamoba ile Madra yöresindeki Topallar, Halilağalar ve Yukarıada ile Kınık'ın Köseler, Örtülü, Yaylaköy kırsal mahallerini beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 2 santimetreyi buldu. Ancak, yağışın durmasıyla birlikte karlar kısa sürede erimeye başladı.
Bergama Belediyesi, Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.

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