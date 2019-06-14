Kınık Ziraat Odası Başkanı zimmet iddialarıyla ilgili tutuklandı

Zimmet iddiaları sonrası gözaltına alınan Kınık İlçe Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kınık Ziraat Odası hesaplarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hesaplarda yapılan incelemelerde, bazı usulsüzlükler belirlendi. Bunun üzerine Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun gözaltına alındı. Murat Tosun, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tosun, Bergama Cezaevine gönderildi.

Murat Tosun, 4 yıldan beri Kınık Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

