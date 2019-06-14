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Kınık Ziraat Odası Başkanı zimmet iddiasıyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 00:16 | Son Güncelleme

Kınık Ziraat Odası Başkanı zimmet iddiasıyla tutuklandı

İZMİR (AA) - Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun, zimmet iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kınık Cumhuriyet Savcılığı, ziraat odası hesaplarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Hesaplarda yapılan incelemeler sonucu usulsüzlük yapıldığının belirlenmesi üzerine Murat Tosun, emniyete davet edildi.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık tarafından ifadesi alınan Tosun, zimmet iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Murat Tosun, 2015 yılından beri Kınık Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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"zimmet" iddiası gözaltı Kınık tutuklama ziraat odası

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