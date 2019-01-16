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Kınık'ta 250 milyon tonluk kömür rezervi bulundu - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:39 | Son Güncelleme

İZMİR’in Kınık ilçesinde bir şirketin 5 yıldır yaptığı çalışmalar sonucunda 250 milyon ton kömür rezervine ulaşıldı.

Kınık'ta 250 milyon tonluk kömür rezervi bulundu - Yeniden

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Kınık ilçesinde bir şirketin 5 yıldır yaptığı çalışmalar sonucunda 250 milyon ton kömür rezervine ulaşıldı. Rezervden yıllık 5 milyon ton kömür çıkartılması için hazırlıkların büyük oranda tamamlandığı, bu haziran ayında tam kapasite çalışmaya başlanacağı bildirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK verilerine göre, Kınık’ta uzun yıllardır çalışma yapan bir şirket, kırsal Elmadere Mahallesi'nde yeni kömür yataklarına ulaştı. Şirket, 5 yıldır sürdürdüğü galeri açma çalışmalarını da büyük oranda tamamladı. Geniş kömür yataklarına ulaşan şirket, galerilerden çıkartılacak kömürün yukarı taşınmasını sağlayacak olan 'desandere' olarak bilinen vinç ve raylı sistem kurmak için çalışmalara başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu yılın haziran ayı itibariyle bölgedeki kömürün çıkartıp, dökme ve paketlenmiş olarak Türkiye’de satışa sunulmasının planlandığı bildirildi. 250 milyon ton kömür rezervine ulaşılan Elmadere'den yılda 5 milyon ton kömür çıkartılmasının hedeflendiği belirtildi.
Elmadere Mahallesi'ndeki kömür çıkarmayı planlayan şirketin maden sahasında incelemelerde bulunan Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar, Kınık Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, maden şirketinin Genel Müdür Muzaffer Polat’tan bilgi aldı. Polat, çıkardıkları kömürü doğrudan piyasa sunacaklarını belirtip, bu sayede sadece kendilerinin değil ilçedeki başta taşımacılık işi ile uğraşan kamyon ve TIR sahipleri olmak üzere pek çok sektörün ciddi kazançlar sağlayacağını ve oldukça fazla istihdam yaratacağını kaydetti. Öncelikli hedeflerinin Kınık esnaf ve sanatkarlarını korumak olduğunu da kaydeden Polat, "İlk etapta 1200 kişi istihdam edeceğiz. Bunun büyük bölümünü de Kınık halkı arasından tercih edeceğiz" dedi.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Haziran ayında kömür çıkartılmaya başlanacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllık 5 milyon ton kömür çıkartılacak olması ciddi bir rakam. Şu an madende 450 kişi çalışıyor. Daha da istihdam sağlanacağı söyleniyor. Kınık'ta işsizlik sorunu tamamen ortadan kalkacak. Bu çıkartılacak kömürden gelecek olan ecrimisil bedeli de belediyemize ciddi bir gelir sağlayacak. Biz, maden şirketine bugüne kadar verdiğimiz her türü desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.
Ziyaretin sonunda Kaymakam Mustafa Ergün ve Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, maden şirketinin genel müdürü Muzaffer Polat'a günün anısına fincan takımı hediye etti.

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Kınık'ta 250 milyon tonluk kömür rezervi bulundu - Yeniden

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