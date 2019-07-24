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Kınık’ta üniversite sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Kınık ilçesinin uzun yıllardır özlemi olan; fakat bir türlü gerçekleşmeyen üniversite hayali gerçeğe dönüşüyor.15 Mart 2019 tarihinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile beraber Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof.

Kınık’ta üniversite sevinci

İzmir’in Kınık ilçesinin uzun yıllardır özlemi olan; fakat bir türlü gerçekleşmeyen üniversite hayali gerçeğe dönüşüyor.
15 Mart 2019 tarihinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile beraber Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı ziyareti ile başlayan Kınık’a üniversite kurma çalışmalarında sona gelindi. Kınık Devlet Hastanesinin açılışı için geçtiğimiz günlerde Kınık’a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım konuşmasında Kınıklılara müjdeyi verdi.
Binali Yıldırım konuşmasında, "Belediye başkanımız sizlere doğal gaz sözü verdi geldi mi? Geldi. TOKİ sözü verdik yapıldı mı? Yapıldı. Hastane sözü verdi açılıyor mu? Açılıyor. Şimdi ne kaldı? Sağlık Meslek Yüksekokulu. Önümüzdeki yıl Bakırçay Üniversitesine bağlı Sağlık Meslek Yüksekokulu Kınık’a açılacak. Artık Kınık ve İzmir’in sağlık personeli Kınık’ta yetişecek" demişti.
Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de yaptığı açıklamada, "1 yıldır devam eden ilçemize üniversite kurma çalışmalarımızın sonuna gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize bacasız fabrika olan Sağlık Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim yılında hizmete açılacak. Emeği geçen başta son Başbakanımız Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, bölge milletvekillerimiz ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof Mustafa Berktaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kınık’ta üniversite sevinci

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