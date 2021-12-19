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Kınık'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 45 işçi yaralandı

19.12.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kınık ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 45 işçi yaralandı.

Kınık'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 45 işçi yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 45 işçi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 kişinin Kınık, 21 kişinin Soma, 6 kişinin de Bergama Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti.

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kömür ocağında saat 21.30 sıralarında bir göçük meydana geldi.

DHA'nın haberine göre madendeki göçük, yeni açılan galeride 'paşa vardiyası' olarak bilinen 16.00-00.00 saatleri arasında çok sayıda işçinin çalıştığı sırada meydana geldi.

Göçüğün meydana geldiği madene itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi ile İzmir ve Manisa'dan kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçiler, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Toplam yaralı sayısının 45 olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, olayla ilgili 14 ambulans, 2 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Timi ve toplam 48 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

'Göçük altında kalan işçimiz yok'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kısmi maden göçüğünden işçilerin tamamen tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise ekiplerin olay bölgesinde olduğunu aktararak, "Kınık ilçesinde yaşanan maden göçüğü sonucunda yaralanan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. İlk belirlemelere göre ağır yaralı ya da can kaybı haberi gelmedi. Ekiplerimiz olay bölgesinde. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

AKP Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, "Kınık Elmadere Polyak maden sahasında iş kazası meydana gelmiştir. Kınık, Bergama, Soma Devlet Hastaneleri'nde tedavi gören işçilerimiz mevcuttur. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen işçi ya da sahada bekleyen yaralı işçimiz yoktur. Son yaralı işçimiz de hastaneye sevk edilmiştir. İş kazasında can kaybımız yoktur. Tüm ilçemize ve maden işçilerimize geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

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