Kinoa diyeti son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve uzmanların tartıştığı bir diyettir. Tüm uzmanları bir noktada buluşturan tek şey ise vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri vücuttan almadan kilo verdirmesidir. Bu sayede de özellikle kilo vermesi sakıncalı olan ya da riskli olan kişilerin tercih ettiği bir diyettir. Kinoa nasıl zayıflatır? Kinoa diyeti içerisindeki lifler sayesinde yağ yakımını kolaylaştırır ve en önemlisi boşaltım sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak vücuttan ödem ve diğer atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Kinoa diyetinin en belirgin özelliği ise obeziteye neden olan kötü kolestrolün de yağ ile birlikte yakılmasını sağlamasıdır. Orta yaşlı ya da yaşlı bireylerin de kolaylıkla yapabileceği diyetlerden biri de kinoadır. Çünkü içerisinde sütten daha fazla kalsiyum bulundurur ve emilimi de bir o kadar kolaydır. Kilo verdirirken bir taraftan da kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Hayvansal ürünler tüketmeyen kişilerin de günlük olarak almaları gereken vitamin ve mineralleri de karşıladığı için uygun bir diyettir. İçerisinde en az kırmızı et kadar protein bulundurur.

Kinoa Diyeti Nasıl Yapılır? Kinoa ne kadar yenmelidir? Kinoa diyetinden olumlu bir dönüş almak istiyorsanız en az iki ay kadar bu diyeti sürdürmeniz gerekir. Kilo kaybıyla tüketim oranı doğru orantılıdır. Bu nedenle önlenemez bir kilo kaybı da yaşanacağından mutlaka dozajında tüketilmelidir. Kısacası yağ öldürücü olarak bilinen bu diyetin dozajı ise erkek ve kadınlar için farklıdır. Süt ve süt ürünlerine karşı alerjisi olanlar da kinoa diyetiyle kolaylıkla kilo verebilirler. Aynı zamanda çölyak rahatsızlığına sahip olanlar için de ideal kiloya ulaşmanın sırrı kinoadır. Kinoa buğday ve pirincin alternatifi olsa da aslında her iki besinden de daha zengin içeriğe sahip olduğu için pirinç ve buğdayın kullanıldığı her alanda tüketilebilir. Aynı zamanda salatalara da karıştırabilirsiniz. Kinoa ne kadar tüketilmelidir? İdeal ve düzenli bir kilo kaybı için kadınlar sabahları çeyrek litre sütle bir iki kaşık kinoayı karıştırıp, erkekler de iki ya da üç kaşık kinoayı karıştırıp içebilirler. Eğer içerken kinoanın kokusundan rahatsız oluyorsanız, önce kinoayı bir bardak suda bekletip suyunu süzdükten sonra kullanabilirsiniz. Bu şekilde rahat bir içim elde edebilirsiniz.

Yiyebilecekleriniz Kinoa diyeti yaparken yiyebileceğiniz besinler arasında çilek, avokado, salatalık, yoğurt ve tarçın bulunur. Aynı zamanda protein açısından zengin bir diyet uygulamak isteyenlerin de vazgeçilmezi olan kinoayla birlikte et, süt, tavuk da yer alır. Taze meyvelerle tüketilebileceği gibi kuru meyvelerle de tercih edilebilir. Sebzeler arasında ise karnabahar, soğan, patlıcan, kabak, biber bulunur. Özellikle koruma günlerinde sebze ağırlıklı öğünlerle diyetinizi zenginleştirebilirsiniz. İçerisinde bol miktarda tarçın bulunan sütlü tatlılarla da tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ancak bunu çok aşırıya kaçmadan tüketmelisiniz. Yememeniz Gerekenler Beyaz ekmek tüketilmemelidir. Zaten lif ve besin açısında zengin bir içeriğe sahip olduğu için karbonhidrattan elde edilen enerjiyi fazlasıyla karşılar. İşlenmiş yağ içeren yağlardan uzak durmalı ve bunu içeren besinlerden de kesinlikle kaçınmalısınız. Kinoayı birlikte kullandığınız sütün tam yağlı süt olmamasına da özen gösterin. Fıstık ezmesi oldukça sağlıklıdır. Ancak genelde kilo vermek isteyenler değil almak isteyenler tarafından kullanılır. Bu yüzden uzak durulması gerekir. Aynı zamanda doymuş yağlardan da uzak durulması tavsiye edilir. Hayvansal yağlar ve tereyağı da doymuş yağlara örnektir. Bunlar vücutta depolanan ve bir süre sonra da bölgesel yağlanmaya yol açan besinlerdir. Kinoanın vereceği tokluğun kısa süre içerisinde geçmesini engellemek için asitli içeceklerden ve meyveli sodalardan kaçının. Ayrıca içerisindeki kalsiyumun zenginliğini öldürmek istemiyorsanız kafein içeren içeceklerden de mümkün olduğunca tüketmemeye çalışın.