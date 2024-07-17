Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir?

Farklı renklerde ve çeşitlerde yetişebilen kinoanın, en çok beyaz, kırmızı ve siyah tohumları tüketilir. Beyaz kinoanın başlıca özelliği çok kısa sürede pişirilebiliyor olmasıdır. Lezzeti konusunda ise kırmızı kinoa çok tercih edilir ve tüketilir. Siyah renkteki kinoa da gevrek olarak anılır ve çok yaygındır. Bunlar dışında kinoanın sarı, turuncu, gri ve sarı renkleri de bulunur. Besin değerleri çok yüksek olan pişirilmiş kinoanın yaklaşık olarak 100 gramında şu mineraller ve vitaminler bulunur:

120 kalori

4 gram protein

2 gram yağ

2 gram lif

17 mg kalsiyum

64 mg magnezyum

Kinoanın faydaları nelerdir?

En çok vegan beslenmeyi tercih eden kişilerin kullandığı kinoa faydaları oldukça fazladır ve çeşitlilik gösterir. Çölyak hastalarının, glütensiz beslenen kişilerin de favori gıdaları arasında yer alan kinoa yemenin faydalarının şu şekilde olduğuna inanılır:

Sindirim sistemini destekler.

Diyabet riskini azaltır.

Kansızlığı engeller.

Doymamış yağ asitleri bulunur ve bu sayede kalp sağlığını destekler.

Cilt sağlığı için faydalıdır.

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu çeşitli mineralleri içerir.

Kan damarlarını genişletici etkisi olan demir ve magnezyum içerir.

Kan şekerini yükseltir.

Kinoa neye iyi gelir?

Kinoanın faydalı olduğu ve iyi olduğu birçok durum vardır. İnsan vücudunun günlük olarak ihtiyaç duyduğu lif oranını karşılaması da bunlardan biridir. Bu özelliği ile kilo vermek isteyenler tarafından çok tercih edilir. Çünkü kinoa uzun süre tokluk hissi vererek fazla yemenin de önüne geçer. İyi geldiği birçok rahatsızlık bulunan kinoa şu durumlarda etkili olabilir:

Kabızlık

Şişkinlik

Fazla kilo

Diyabet

Kalp rahatsızlıkları

Sindirim sorunları

Kemik sorunları

Deri problemleri

Kan hastalıkları

Kas krampları

Baş ağrıları

Kinoa yağ yakar mı?

Sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin, diyet yapan kişilerin, çölyak hastalarının, glütensiz beslenmesi gereken kişilerin favori besinlerinden olan kinoa yağ yakımını da destekler ve hızlandırır. Birçok uzman diyetisyen tarafından da önerilir ancak yine de doktora danışmadan düzenli kullanılmamalı ve çok fazla tüketilmemelidir.

Birçok diyet listesinde yeri olan kinoa, çeşitli tatlılar, salatalar, içecekler ve yiyecekler içine konarak da tüketilebilmektedir. Uzun süre tok tutması, az miktarda ve sadece vücudun ihtiyaç duyacağı kadar kalori içermesi sayesinde birçok kişinin en çok tercih ettiği yiyecektir.

Kinoa ne kadar tüketilmelidir?

Genel olarak doktor kişi için başka bir kullanım düzeni ve miktarı önermediği ya da tavsiye etmediği sürece kinoya haftalık olarak düzenli bir biçimde tüketilebilmektedir. Smoothie'lere, salatalara ya da düşük kalorili tatların yapım süreçlerine eklenebilir.

1 hafta içinde en çok 2 ya da 3 kez tüketmenin yeterli olduğu belirtilen kinoa gün içinde en fazla 2 porsiyon olacak şekilde yenebilir. Yemeklerin yanında ya da üzerine serperek 3 yemek kaşığı kadar kullanılabilir. 3 yemek kaşığı kinoa aşağı yukarı 75 kalori civarındadır.

Kinoanın zararları nelerdir?

Çok faydalı bir besin olarak kabul edilmesine rağmen kinoa aslında kan sulandırma özelliği bulunan bir tohum türüdür. Çok fazla tüketilmesi hâlinde çeşitli yan etkileri ve zararları da görülebilir. Bu nedenle eğer kilo vermek için ya da farklı bir iyi geldiği özelliğinden yararlanabilmek için düzenli bir biçimde kullanılmak isteniyorsa önce uzman bir doktora danışılması gerekir.

Kinoanın zararlarının başında çeşitli kanamaların görülmesi bulunur. Özellikle kan hastaları olan ve bu hastalık için ilaçlı tedavi gören kişilerin kullanmaması önerilir. Saponin içerdiği için kinoa fitik asitin de etkisiyle çeşitli minerallerin ve vitaminlerin emilmesini zorlaştırabilir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.