Kinoa nedir, nasıl tüketilir? Kinoanın faydaları neler?

Sofralarımıza çok uzak diyarlardan gelen ve bir çok faydası olan kinoa hakkında bildiğimiz çok az şey var. İşte diyet listelerinde, televizyonlarda sıkça karşımıza çıkan bu besin değeri yüksek kinoa bitkisi hakkında bilmeniz gerekenler. Kinoa Nedir? Adını duyduğumuz zamandan beri neredeyse hepimizin aklında bu soru var: “Kinoa nedir?”. Görüntüsünün bulgura benzemesi itibarıyla buğday ailesinin bir üyesi sanılan kinoa aslında bu bitki türünden değildir. Buğday ailesinin üyeleri genellikle karbonhidrat değeri yüksek besin maddeleridir. Oysa kinoa görünüş olarak bunlara benzese de besin değeri olarak bu ürünlerden oldukça farklıdır. Diğer tahıllardan da ayrılan Kinoa daha çok pancar ailesinin üyesidir diyebiliriz. Şaşırdınız öyle değil mi? Bu ailenin üyesi olması sebebiyle besleyici değeri oldukça yüksek bir besindir. Anavatanı Peru, Bolivya ve Ekvador olan bu ürün sağlıklı kilo vermek isteyen herkesin yeni gözdesi olmuştur. Peki kinoanın faydaları nelerdir ve acaba kinoa nasıl tüketilir? Kinoanın Faydaları Artık kinoanın ne olduğunu biliyoruz. Sanılanın aksine buğdaya benzemeyen bu ürün nasıl oluyor da buğdayın yerini alabiliyor? Bu sorunun cevabı kinoanın faydalarında gizli. Kinoa gluten içermeyen bir besin. Normalde insan vücudu glutene ihtiyaç duyar. Fakat gün içerisinde tükettiğimiz pek çok besin bu ihtiyacı karşılar ve vücuda ihtiyacından fazla gluten almak bir süre sonra pek çok zarara sebep olabilir. İşte bu yüzden gluten içeren besinlerle yapılan yemeklerin artık yeni ürünü kinoa olmuştur. Bu bakımdan kinoa hem lezzetli yemekler yiyebilmenizi hem de bunu yaparken sağlığınızı koruyabilmenizi sağlar.. Ayrıca gluten hassasiyeti sebebi ile bu içerikli ürünleri tüketemeyen çölyak hastaları için önemli bir besin kaynağı halini almış durumdadır. Çünkü pek çok çölyak hastası bulgur ve pirinç içerikli ürünleri tüketmemektedir. Kinoa ise bunlara alternatif oluşturduğu için pek çok lezzetli yemeği de çölyak hastaları ile buluşturuyor. Bunun yanında bir başka faydası da tam protein içermesidir.

Tam protein besinlerde nadir olarak bulunabilen bir özelliktir. Bu bakımdan kinoa vücudunuzun ihtiyacı olan proteini sağlar. Bunlara ek olarak pek çok vitamin içerir. Manganez ve demir bakımından da zengin olan bu besin aynı zamanda lifli olması sebebiyle sindirime de yardımcı olur. Kilo vermek isteyen insanların sık olarak kinoayı tercih etme sebepleri de budur. Çünkü kinoa faydası yüksek bir besin olarak hem vücudunuzun ihtiyacı olan besin değerini sağlar hem de lifli yapısı sayesinde kilo almanıza engel olur. Yani kinoa tüketmek aynı anda pek çok fayda sağlayarak daha sağlıklı bir beslenme rejimine ve sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Peki mutfağımıza yeni giren kinoa nasıl tüketilir? Kinoa Nasıl Tüketilir? Bizim mutfağımız için oldukça yeni bir besin olan kinoa tahıllara olan benzerliği sebebiyle mutfağımıza çabuk uyum sağladı diyebiliriz. Her ne kadar ilk bakışta sıcak gelmese de bu yeni ve faydalı kinoa bitkisi pek çok farklı tarifte karşımıza çıkabiliyor. Üstelik lezzeti de denemeye değer. Esasen kinoa pirinci ve bulguru kullandığınız her yemekte kullanabileceğiniz bir ürün diyebiliriz. Örneğin Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan dolmayı kinoa ile deneyebilirsiniz. Bu sayede hem besin değeri yüksek hem de kalori değeri düşük bir yiyecek tükettiğiniz içi dilediğiniz yemekleri yiyebilir, üstelik kilo da verebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey pişirmeden önce kabuklarından ayırmak ve acı tadını kaybetmesi için biraz suda bekletmektir. Bu aşamaları yaptıktan sonra kinoayı dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Salatalar, dolmalar, pilavlar, kısırlar başta olmak üzere pek çok yemekte kullanılabilir. Kinoanın kalorisi 100 gram pişmiş kinoa için 120 kcaldır. Nasıl tüketeceğiniz konusunda size yardımcı olmak için aşağıya bir salata tarifi ekliyoruz.