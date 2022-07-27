Kinoa tohumu zayıflamaya yardımcı olur mu, kaç kalori? Kinoa diyeti nasıl yapılır?

Kinoa Latin Amerika'dan ailemize katılan bir tahıl türüdür. Kinoa minik taneli siyah, beyaz ve kırmızı renklerinde bulnuyor. Gluten içermemesi dolayısıyla özelikle vegan ve vejeteryanlar tarafından tercih ediliyor. Hem sağlıklı hem de besleyici kinoa hakkında merak edilenler araştırılmaya devam ediyor. İşte kinoa hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KİNOA ZAYIFLATIR MI?

Gündemde olan ve çok sorulan sorulardan biri de Kinoa zayıflatır mı? Kinoa ile zayıflamak isteyenler için kinoa’nın faydaları şu şekildedir:

Kinoa günün her öğününe uyarlanarak tüketilebilir. Bulgur ve pirinç gibi pilav olarak ana yemeklerin yanında tercih edilebilir,

haşlandıktan sonra salatalara eklenebilir, un haline getirilerek kek, krep, ekmek gibi besinlerin yapımında kullanılabilir.

Ancak kinoa kalorisi yüksek bir besindir, bu yüzden tüketirken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. 3 çorba kaşığı kinoa

yaklaşık 75 kaloridir, tüketirken miktarının ayarlanarak tüketilmesi kalorinin daha dengeli olmasını sağlar.

Kinoa’nın protein içeriği yüksek olduğu için, tokluk hissi yaratır. Ayrıca, metabolizmayı hızlandırıcı zengin kalsiyum içeriğine sahiptir.

Spor yapanlara enerji verir, diyet yapanlar ise kilo, yaş ve sağlık durumlarına göre miktarını ayarladıklarında kilo aldırmadan birçok besin ihtiyacını Kinoa ile karşılayabilirler.

KİNOA KAÇ KALORİ?

1 yemek kaşığı kinoa: 22 kaloridir.

1 tepeleme yemek kaşığı kinoa: 66 kaloridir.

1 çay bardağı kinoa: 316 kaloridir.

1 su bardağı kinoa: 462 kaloridir.

50 gram kinoa: 184 kaloridir.

100 gr kinoa kaç kalori: 367 kalori 5,8 gram yağ, 69 gram karbonhidrat, 6 gram lif içerir.

150 gram kinoa: 550 kaloridir.

KİNOALI DİYET SALATA NASIL YAPILIR?

Yarım su bardağı kinoa

Ceviz

Salatalık

Domates

Kırmızı lahana

Roka

Maydanoz

Marul

Kırmızı biber

Kornişon turşu

Sosu için:

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Ceviz

YAPILIŞI;