Kinoa Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Nasıl Kullanılır?

Kinoa özellikle son günlerde hem sağlığına dikkat edenlerin hem de zayıflamak isteyenlerin adeta göz bebeği olmuş durumda. Süper gıda olarak adlandırılan bu mucizevi tohumlar birçok uzman tarafından da tavsiye ediliyor. Öyle ki, Birleşmiş Milletler (BM), yüksek besin değeri ve dünya çapında gıda güvenliğine katkıda bulunma potansiyeli dolayısıyla 2013’ü “Uluslararası Kinoa Yılı” ilan etmiş. Peki, kinoa pişirmeden yenir mi? Nasıl tüketilir? En önemlisi, zayıflamaya yardımcı olur mu?
Kinoa, Amaranth ailesine ait, yenilebilir tohumları için yetiştirilen bir tahıl ürünüdür ve tarihi İnkalara kadar dayanır. Teknik olarak tahıl gevreği olmamasına ve pancar ile ıspanak gibi bitkilere daha yakın olmasına rağmen, yine de tahıllı bir gıda olarak kabul edilir.
Beyaz, siyah ve kırmızı çeşitleri olan kinoa aynı zamanda, GDO'suz, glütensizdir ve genellikle organik olarak yetiştirilir. Besin değerlerine bakıldığında oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğu görülebilir. 1 fincan (185 gram) pişmiş kinoa içerisinde;
Aynı zamanda az miktarda omega-3 yağ asidi de barındırır.
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Kinoanın, yukarıda sayılanların yanı sıra bir faydası daha var; o da kilo vermeye yardımcı olması. Ancak yalnızca kinoa tüketerek zayıflamak mümkün değildir, diyet listenize ekleyerek çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Ayrıca kinoa kalori bakımından da çok düşük değildir. 1 fincan pişmiş kinoa 222 kaloridir. Bu da, eğer 1200 kalorilik bir diyet uyguluyorsanız, günlük almanız gereken kalori miktarının %19’una tekabül eder. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak önemlidir. Yine de, kinoa çok düşük kalorili bir gıda olmasa da kilo verirken genel vücut sağlığını korumayı sağlayan birçok besin değerine sahiptir. Spesifik bir tadı olmaması dolayısıyla da birçok yemeğe eklemek mümkündür.
Kinoa nasıl zayıflatır? Kinoa, daha uzun süre tok kalmanızı sağlayarak zayıflama sürecinize yardımcı olabilir. Bu, yüksek miktarda lif içermesinin bir sonucudur. British Journal of Nutrition tarafından yapılan bir çalışmada, katılımcıların kinoa yedikten sonra buğday, pirinç veya yulaf yemelerine göre kendilerini daha tok hissettikleri görülmüştür.
Kinoayı tüketmenin birçok yolu bulunuyor. Salatalara, çorbalara ve sebze yemeklerine ekleyebileceğiniz gibi, kinoa kullanarak kendi vegan burgerinizi bile yapabilirsiniz. Yani tüketmek için birçok seçeneğiniz var. Özellikle, kilo vermek isteyenler kinoa yoğurtla yenir mi diye merak ediyor olabilirler. Evet, bir kase yoğurda 1 çorba kaşığı kadar kinoa ekleyip öğün aralarında, hatta kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Yoğurtla beraber yemek denilince, kinoa çiğ yenir mi sorusu da akla gelecektir. Kinoayı çiğ olarak, yoğurdunuza, salatalarınıza ekleyebilirsiniz, pişirmek zorunda değilsiniz. Ancak çiğ tükettiğinizde acımsı bir tat alabilirsiniz. Haşlarsanız daha yumuşak ve hafif bir tat elde edebilirsiniz.
Acı tadını gidermek için kinoayı bir süre soğuk suda yıkayın ve süzün. Ardından, kinoayı orta boy bir tencereye alın ve üzerini 1 parmak geçecek şekilde su ekleyip, tuz atın. Suyu çekene kadar haşlayın (ortalama 10-15 dakika). Sonra bir kaşık yardımıyla alt-üst edecek şekilde karıştırın.
Diyetiniz süresince uygulayabileceğiniz kinoa salatası tarifine de bir göz atabilirsiniz. Kinoa yoğurtla zayıflayanlar, bu salata tarifini de rahatlıkla programlarına ekleyebilirler.
Malzemeler
Yapılışı
Kinoayı haşlayıp soğuttuktan sonra büyük bir kasede ıspanak, soğan, avokado, salatalık, sarımsak (rendelenmiş) ve kinoayı birleştirin. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu dökerek servis edin.
Kinoanın kalori miktarının çok düşük olmadığını biliyorsunuz. Bu nedenle kinoa ile zayıflayanlar, günde 3-4 yemek kaşığından fazla kinoa tüketmemeye dikkat etmeliler. İdeal kiloyu koruma evresine geçildiğinde bu miktar 5 kaşığa çıkarılabilir.
Normalde belirli bir zararı veya yan etkisi olmasa da kinoa ne kadar tüketilmeli sorusu burada önem taşıyor. Aşırı miktarda tüketildiğinde istenmeyen durumlara neden olabilir bu nedenle günde 5 kaşıktan fazla tüketilmemesi önerilir.
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