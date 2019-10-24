KİPTAŞ'ın arsa ve arazileri ile lüks araçlarının müzayedede satışı başladı

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini müzayedeye çıkardı. Açık artırma usulü ile 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç bugün satışa sunuldu.

İlk kez halka açık bir şekilde gerçekleştirilen müzayedede açık artırmaya sunulan ilk araç Yenikapı’da sergilenen ve İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu’nun kullandığı belirtilen Mercedes marka makam aracı oldu. 185 bin 625 lira muhammen bedeli ile müzayedeye çıkarılan 34 ER 5875 plakalı otomobil açık artırmada 260 bin liraya alıcı buldu.

KİPTAŞ Zeytinburnu Konferans salonunda düzenlenen müzayedeye internet üzerinden de katılarak teklif verildi. Müzayede hakkında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Yüksek diyebileceğimiz bir katılım var. Müzayedede yüksek bir satış yapmayı planlıyoruz. 110 milyon lira değerinde bir gayrimenkul piyasaya arz ettik. Müzayede ile sosyal medyada 2-3 milyon arasında bir etkileşimimiz oldu. Bu rakama göre katılım daha az ancak bu gayrimenkul piyasasında ufak bir hareketlenme olduğunu gösteriyor. Bu müzayedede biz bunu amaçlamıştık. Araçlara 55-60, arsalara 20-25, dükkanlara da 15-20 katılımcı var” dedi.