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KİPTAŞ'IN GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİNDE 31 MİLYONLUK SATIŞ YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini müzayedeye çıkardı.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini müzayedeye çıkardı. Açık artırma usulü ile 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç bugün satışa sunuldu. Müzayedede 3 lüks araç ile 8 arsa ve 6 adet dükkan satıldı. Müzayede sonucunda ise 31 milyon 254 bin 366 liralık satış yapıldı.
İlk kez halka açık olarak düzenlenen müzayedede alıcılar, satışa çıkarılan gayrimenkuller için kıyasıya mücadele etti. Üst üste tekliflerin verildiği müzayedenin en dikkat çeken satışları ise 200 bin liralık muhammen bedelle satışa çıkan ve 512 bin liraya Mehmet Lütfi Özkaya tarafından koleksiyon için satın alınan lüks araç ile Başakşehir İkitelli'de yer alan ve 10 milyona satılan arsa oldu.
Müzayedeye katılan ve arsa satın alan İsmail Sönmez, “Farklı yerlerde üç tane dükkan aldık. Bizim istediğimiz yerler güzeldi biraz pahalıydı ama yapacak bir şey yok. Müzayede gayet güzeldi talep yüksekti. Hep bu şekilde olsun" dedi.
Müzayedeye katılan Ali Bozbeşparmak ise "Başakşehir'deki arazileri yeşil alan ilan ettiler ona rağmen geldik bayrağımızı kaldırdık. Ama nasip olmadı ikinci sırada kaldık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Alıcıların teklif vermesinden detaylar
-10 milyonluk arsa ve aracı alan vatandaşlardan görüntüler
-Müzayedeye katılan vatandaşlardan röp
-Genel ve Detay

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