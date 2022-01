Kir tutmaz, şık ve kullanışlı en iyi duşakabin çeşitleri hangileri?

Huzur demek temizlik demek. Kişisel temizliğinizi sağlamanın yolu da iyi bir duşakabinden geçiyor. "Bir duşakabin beni ne kadar mutlu edebilir ki?" demeyin. Zihninizin rahatlaması için bulunduğunuz ortamda kendinizi iyi hissetmeniz gerektiğinden en özel anlarınızdan biri olan duşlarınızda da güzel bir ortama ihtiyacınız var. Bunu gidermenin en güzel yolu ise sizin için derlediğimiz duşakabin tavsiyelerini incelemek! Banyonuzun boyutuna, duşakabini konumlandıracağınız bölgenin yapısına, duşakabinin tasarımına ve cam kalitesine, tekneli veya teknesiz oluşuna göre seçeceğiniz duşakabinle banyo keyfinizi ikiye katlamanız mümkün. Haydi, banyonuz için en iyi duşakabini bulmaya!

1. Hiç bu kadar şık bir duşakabin gördünüz mü?

Duşakabinler, tasarımlarına göre çeşitleniyor. Netdeko Laracas Duşakabin, banyonuzdaki iki duvar arasına boydan boya yerleştirebileceğiniz özel bir ürün. Ölçüsü duvarlarınız arasındaki açıklığa bağlı olarak 70 ile 140 cm arasında ayarlanabilen, bakır profil ve menteşeli bu ürünle banyonuzun havasının değişeceği çok açık! Sürgülü kapı yerine açılıp kapanabilir bir kapıya sahip olan Netdeko duşakabin, kimyasal temizlik ürünleri yerine sabunlu bir bez ile temizlenmesi gereken, son derece pratik bir model. Her kullanımdan sonra camlarına su tutmanız ve rutin banyo temizliğinde ıslak bir bezle silmeniz temizlenmesi için yeterli!

2. İki duvar arasında sonsuz şıklık!

Banyonuzun duvarları arasına boylu boyunca yerleştirilebilen bir diğer ürünümüz Özeldus'tan geliyor! 140 ve 200 cm arasında bir boyut seçebileceğiniz, 2 adet sabit 2 adet de kayar kapısı bulunan Özeldus Duşakabin; teknesiz özelliği ile modern bir görünüme sahip. Aynı zamanda siyah profiliyle sıradan tasarımlara kıyasla farkını ortaya koyan ürün, 180 cm yüksekliği ile ideal bir koruma sağlayarak duş esnasında suyun kabin dışına geçmesini engelliyor. Krom kaplama tekerleri ve kulpu da hoş detaylar olarak göze çarpıyor. Paslanmaz alüminyum çerçevesi ile ömür boyu garantili ürün, iddiasını net bir şekilde gösteriyor!

3. Banyonuzda bronz şıklığı!

Modern banyolara modern bir duşakabin gerekir! Dusaks Bronz Duşakabin, bu sorunu sizin için ortadan kaldırıyor. Verdiğiniz paranın karşılığını alacağınız bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hızlı temizlenebilme özelliği ile gönülleri çalan Dusaks imzalı duşakabinin kayar kapı panelleri, temizlik düğmesi yardımıyla alt kısımdaki kılavuz rayından çıkarılıp kolayca temizlenebiliyor. Kaliteli bilyeleri ile rahatça hareket ettirilebilen kayar kapıları ise dayanıklı yapısıyla göz dolduruyor. Kaba modellerin aksine şık bir tekneye sahip olan Dusaks Bronz Duşakabin, birçok boyut seçeneği ile banyonuz için en uygun modeli seçmenize imkan tanıyor.

4. Peki ya, şeffaf bir duşakabin?

Buzlu, desenli, renkli veya şeffaf cam seçenekleri arasında tercihinizi şeffaftan yana kullanmak istiyorsanız bu ürün tam size göre! %100 yerli üretim olan Ayzaduş Şeffaf Duşakabin, parlak metalik profiliyle oldukça şık bir görünüme sahip. 83x83 cm boyutlarında kare bir ürün olan bu duşakabin, 2 adet sabit ve 2 adet hareketli olmak üzere toplam 4 camdan oluşuyor. Oval kulpları sayesinde rahatlıkla kaydırabileceğiniz sürgülü kapıları, şeffaf temper camdan üretilmiş. Seramik üzerine direkt olarak monte edilebilen, duş teknesi bulunmayan Ayzaduş Şeffaf Duşakabin, 180 cm yüksekliği ile konforlu bir kullanım sunuyor.

5. Banyonuzu aynalarla donatın!

Sadelikten hoşlananlar bir yana, biraz abartıya hayır diyemeyen birçok insan var. Eğer siz de onlardan biriyseniz bronz profil yetmezmiş gibi bir de aynalarla kaplı olan Özeldus markalı duşakabin tam size göre bir ürün! Her yanından şıklık akan, tasarımındaki özellikler saymakla bitmeyen Özeldus Aynalı Duşakabin'in diğer ürünlerden farklı olduğu çok net! 100x100 santimlik boyutu ve kare tasarımıyla hoş bir görünüme sahip olan model, tekneli kullanılabileceği gibi duş teknesi olmadan direkt seramik üzerine de monte edilebiliyor. Kolay kurulumunun yanı sıra kolay kırılmayan, kırılsa dahi insana zarar vermeyen 5 mm temperli camdan üretilmiş bu ürün; kararma yapmayan profilleri sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

6. Siyah karolaj ile modern bir banyo!

Siyah, bulunduğu ortama bambaşka bir hava katan fazlasıyla asil bir renk. Banyonuzda donuk renkler kullanmak yerine siyah gibi iddialı bir renge yer verebilirsiniz. Tercihinizi siyahtan yana kullanacaksanız Ayzaduş Siyah Karolaj Duşakabin'i öneririz. Dekoratif amaçlı kullanılan bir cam çıtası olan karolaj kullanılarak üretilen duşakabin, modern görünümüyle banyo keyfinizi artıracak gibi görünüyor! 180 cm yüksekliğinin yanı sıra 2 adet sabit ve 2 adet hareketli olmak üzere toplam 4 kabin camına sahip bu model, temperli camları sayesinde oldukça güvenli bir ürün. "Kullanışlı olsun ama görünümüyle de büyülesin." isteyenlerdenseniz hiç vakit kaybetmeyin!

7. Oval şıklığı!

"En iyi duşakabin markası hangisi?" sorusunun aranan özellikler doğrultusunda yüzlerce farklı cevabı olsa da o cevaplardan birinin Netdeko Alonza Oval Duşakabin olduğu kesin! Teknesiz modellerden biri olan ürün, şeffaf cam sevenlere hitap ediyor. Oval tasarımıyla yumuşak geçişlere sahip olan duşakabin, bronz profiliyle banyonuza çok yakışacak. Birçok boyut seçeneği olan Netdeko duşakabinle banyolarınızı hareketlendirebilirsiniz. Duştan çıkmak istemeyeceğiniz kadar güzel olmasının yanında bir o kadar da dayanıklı olması kullanıcılarını mutlu ediyor. Islak bir bezle kolayca temizlenebilen kabin camları size zahmet vermezken kaliteli materyalleri uzun ömürlü bir kullanımı garantiliyor.

8. Çapraz desenleriyle çekici bir tasarım!

Hayatının her alanında hareketi sevenler burada mı? Siz de evinin her köşesinde göz alıcı eşyalara yer veren, bunu yaparken desenlerden yardım alan biriyseniz bunu banyonuza da uygulayabilirsiniz. Piyasada yalnızca düz ve sade ürünler yok! Avrupa Duş markası sayesinde banyonuza çapraz desenli bir duşakabin yerleştirebilir, her duşa girdiğinizde mükemmel tasarımı ile kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Peki, 100'ün üstünde boyut seçeneği olmasına ne demeli? Siyah renkli profili olan, 5 mm kalınlığında serigrafi baskılı kabin camları bulunan, zemine veya tekne üzerine kolayca monte edilebilen duşakabin ile konforlu duşlara merhaba deyin!

9. Yatay çizgilerin sade şıklığı!

Şıklık her zaman aykırı tasarımlarla yakalanacak diye bir kural yok! Sade bir duşakabinin üzerine işlenen ufak detaylarla da pek tabii şık bir ürün ortaya çıkabilir. Bunun en güzel örneği ise karşınızda. Alt ve üst kısmı şeffaf cam olan, orta kısmında yatay çizgiler olacak şekilde tasarlanan Ayzaduş markalı duşakabin; 70x70 cm boyutuyla küçük banyolarda da konforlu olunabileceğini kanıtlıyor. Parlak krom paslanmaz profiliyle bir bütünlük oluşturan ürün, 2 adet sabit ve 2 adet hareketli kabin camlarının yanı sıra zemin üzerine kurulabilen teknesiz yapısıyla fazla yer kaplamıyor.

10. Dikdörtgen desenlerle banyolara hareket gelecek!

Tekneli kullanılabilen modellerden biri olan Çelikler Kare Duşakabin, tasarımıyla göz dolduran bir ürün. Zemin üzerine yerleştirilebilen ürünü, dilerseniz tekne ücretini ödeyip o şekilde de kullanabilirsiniz. Sabit ve kayar olmak üzere toplam 4 camı olan duşakabin, mıknatıslı kapı fitilleri ile tam kapanarak sızdırma yapmıyor. Asıl dikkat çekici yanı ise üzerindeki dikdörtgen şerit desenleri! Tamamı bu desenlerle kaplı olan duşakabin, farklı tasarımı ile banyonuzu canlandırmaya geliyor. Temizliği ise çok basit. Alt rulmanlarını buton yardımıyla raydan çıkararak kabin camlarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. İşte bu kadar!

11. İddiasından vazgeçemeyenlere!

En iyi duşakabin markası gösterilmeye aday olan isimlerden Netdeko, özgünlüğünü yansıtan bir ürünüyle sizlerle! 110x110 cm boyutuyla geniş banyolara çok yakışacak olan Netdeko Daisy Duşakabin, altın rengi profiliyle iddiasını banyolarınıza taşıyor. İsterseniz daha ufak boyutlarını da seçebileceğiniz ürünün üzerinde ilginç bir detay var. Duştan çıktığınızda bornozunuza ulaşmak için uğraşırken her yeri ıslatmayın diye altın profilin üst kısmında 4 adet askı bulunuyor. Böylece duşa girerken bornozunuzu veya çıkardığınız kıyafetlerinizi asarak banyonuzun düzenini koruyabilirsiniz. Islak veya sabunlu bir bezle kolayca temizlenen duşakabin, sizi memnun etmek için elinden geleni yapıyor!