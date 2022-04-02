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Kira artış oranı açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zam oranı ne kadar, kaç TL oldu?

02.04.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı açıklandı mı? sorusunun cevabı milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merak konusu oldu. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Kira artış oranı açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kira artış oranı açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zam oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Kira artış oranı konusu ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiriyor. Kira artış oranı TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenmektedir. Peki Kira artış oranı açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı kira zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI 2022?

Nisan ayı için kira artış oranı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını duyuruyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyuna açıklayacak. Sonrasında ise Nisan ayı kira artış oranı duyurulacak.

2022 NİSAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklaması sonrası ayrıntılar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

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